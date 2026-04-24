West Endtől a Broadwayig - látványos zenés utazás az Art-Színtér új produkciójában

Az Art-Színtér legújabb nagyszabású produkciója, a West Endtől a Broadwayig különleges zenei és színházi élményt kínál a musicalek szerelmeseinek. Az előadás a világ legismertebb színházi központjai – London West Endje és New York Broadway-je – ikonikus darabjainak legnépszerűbb dalaiból válogat, egy estére egyesítve a két kontinens színházi kultúráját.

A produkció során a közönség olyan legendás, itthon nem játszott musicalek világába nyer betekintést, mint az Oroszlánkirály, Herkules, Addams family, Aladdin, Eastwicki boszorkányok, stb, s mindezt magyar nyelven. A válogatás célja, hogy bemutassa a műfaj sokszínűségét: a grandiózus művektől a megható szólódalokon át a lendületes táncbetétekig.

Az Art-Színtér előadásában olyan színészek lépnek színpadra, mint Kardffy Aisha, Kerényi Miklós Máté, Szabó P. Szilveszter, Náray Erika, Kocsis Dénes, Serbán Attila, Nádasi Veronika, Vágó Zsuzsi, Szulák Andrea, Mészáros Árpád Zsolt, Janza Kata, Cseh Dávid Péter, akik szenvedéllyel és magas szakmai színvonalon idézik meg a musicalirodalom legnagyobb pillanatait. Az előadás hangzásvilágához a Szolnoki Szimfonikus Zenekar - vezényel Balassa Krisztián - is hozzájárul majd. A produkció látványvilágát dinamikus koreográfiák (Kováts Gergely Csanád), jelmezek (Böhm Katalin) és modern színpadtechnikai megoldások teszik teljessé.

„Célunk, hogy a közönség egy estére elutazhasson a világ leghíresebb színházaiba, és átélhesse a musicalek varázsát anélkül, hogy elhagyná Budapestet” – mondta az előadás rendezője Szabó P. Szilveszter.

A West Endtől a Broadwayig nem csupán egy koncert, hanem egy komplex színházi élmény, amely minden korosztály számára tartogat emlékezetes pillanatokat.

Előadás időpontja: 2026. május 1. 20.00

Helyszín: Budapesti Kongresszusi Központ

Jegyvásárlás

[2026.04.24.]