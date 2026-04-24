Kapcsolatok
Art Színtér

West Endtől a Broadwayig - látványos zenés utazás az Art-Színtér új produkciójában 

Az Art-Színtér legújabb nagyszabású produkciója, a West Endtől a Broadwayig különleges zenei és színházi élményt kínál a musicalek szerelmeseinek. Az előadás a világ legismertebb színházi központjai – London West Endje és New York Broadway-je – ikonikus darabjainak legnépszerűbb dalaiból válogat, egy estére egyesítve a két kontinens színházi kultúráját.

A produkció során a közönség olyan legendás, itthon nem játszott musicalek világába nyer betekintést, mint az Oroszlánkirály, Herkules, Addams family, Aladdin, Eastwicki boszorkányok, stb, s mindezt magyar nyelven.  A válogatás célja, hogy bemutassa a műfaj sokszínűségét: a grandiózus művektől a megható szólódalokon át a lendületes táncbetétekig.

Az Art-Színtér előadásában olyan színészek lépnek színpadra, mint Kardffy Aisha, Kerényi Miklós Máté, Szabó P. Szilveszter, Náray Erika, Kocsis Dénes, Serbán Attila, Nádasi Veronika, Vágó Zsuzsi, Szulák Andrea, Mészáros Árpád Zsolt, Janza Kata, Cseh Dávid Péter, akik szenvedéllyel és magas szakmai színvonalon idézik meg a musicalirodalom legnagyobb pillanatait. Az előadás hangzásvilágához a Szolnoki Szimfonikus Zenekar - vezényel Balassa Krisztián -  is hozzájárul majd. A produkció látványvilágát dinamikus koreográfiák (Kováts Gergely Csanád), jelmezek (Böhm Katalin) és modern színpadtechnikai megoldások teszik teljessé.

„Célunk, hogy a közönség egy estére elutazhasson a világ leghíresebb színházaiba, és átélhesse a musicalek varázsát anélkül, hogy elhagyná Budapestet” – mondta az előadás rendezője Szabó P. Szilveszter.

A West Endtől a Broadwayig nem csupán egy koncert, hanem egy komplex színházi élmény, amely minden korosztály számára tartogat emlékezetes pillanatokat.

Előadás időpontja: 2026. május 1. 20.00
Helyszín: Budapesti Kongresszusi Központ
Jegyvásárlás

[2026.04.24.]

Fórum- és hozzászóláskezelésre vonatkozó tájékoztatás

A hatályos jogszabályi környezet módosulása következtében a weboldal üzemeltetőjeként kötelező moderációs feladatokat kellene ellátnunk minden felhasználói tartalom (hozzászólás, fórumbejegyzés stb.) vonatkozásában.
Ezen jogszabályi előírások teljes körű és folyamatos teljesítéséhez jelenleg nem áll rendelkezésünkre megfelelő erőforrás (személyi és pénzügyi kapacitás).

Ennek következtében a fórum- és hozzászólás funkciót határozatlan időre felfüggesztjük.
A felhasználók számára új hozzászólások és fórumtémák létrehozása, illetve meglévő tartalmakhoz történő hozzászólás a mai naptól nem lehetséges.

A funkció újbóli aktiválására csak abban az esetben kerülhet sor, ha a vonatkozó szabályozás lehetővé teszi olyan üzemeltetési mód alkalmazását, amely számunkra is megvalósítható és fenntartható.

Megértésüket köszönjük.

Zene.hu csapat

2025.11.10

 
