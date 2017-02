Ma este folytatódik a A Dal 2017 A Dal 2017 második elődöntőjét február 11-én szombaton rendezik. Az egy héttel későbbi döntőbe nyolc produkció jut, a győztes képviseli Magyarországot az idei, immár 62. Eurovíziós Dalfesztiválon május 9. és 13. között az ukrán fővárosban, Kijevben. Kanizsa Gina és Pápai Joci nyerte holtversenyben A Dal 2017 első elődöntőjét pénteken. A zsűri döntésével még Radics Gigi, a tévénézők szavazataival pedig a Soulwave jutott a döntőbe a Dunán és a Duna World csatornán élőben közvetített show-műsorban. Az első elődöntőben a négy zenész, énekes, dalszerző zsűritag - Zséda, Both Miklós, Frenreisz Károly és Molnár Ferenc Caramel - mellett az ötödik zsűritag ismét a közönség volt. A nézők mobilalkalmazás segítségével, valamint SMS-ben szavazhattak a produkciók elhangzása alatt 1-től 10 pontig. Ezeket összesítették, átlagolták és hozzáadták a négy zsűritag pontjaihoz. A szombati második elődöntőben a formációké a főszerep: ebben a körben lép színpadra a Kállay Saunders Band, amely a 17-et adja elő, a Leander Kills az Élet című számot, a Mrs Columbo a Frozen Kinget, a Peet Project a Kill Your Monstert, a Roma Soul a Nyitva a házat, Tóth Gabi & Freddie Shuman feat. Lotfi Begi a Hosszú időket, Zävodi + Berkes Olivér pedig a #háttérzajt. Szintén szombaton versenyez Benji a Karcok című dallal, illetve Szabó Ádám a Togetherrel. [2017.02.11.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje Gitároktatás, basszusgitároktatás szolgáltatás » oktatás [2017.02.09.]

