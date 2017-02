Winteretno fesztivál 2017 - Színes programmal készülnek Ingyenes gyermekprogramokkal és színházi előadásokkal várja a közönséget a Winteretno fesztivál Szabadkán február 22. és 25. között - közölte a szervező Népkör Magyar Művelődési Központ és a Magyar Teátrumi Társaság kedden. A program jövő szerdán a Vándor Bábszínház előadásával, A kiskakas gyémánt félkrajcárja című produkcióval indul, de az érdeklődők az első napon a Hair című musicalt is láthatják a Fabula Rasa Színjátszó Grund és a Róna táncegyüttes előadásában.



A délelőtti gyermekelőadások között látható lesz a Mese a Napkirályról és a Holdkirálynőről, valamint egy zenés interaktív előadás, és farsangi mulatságon is részt vehetnek a gyerekek.



A fesztiválon megtekinthető lesz a Veszprémi Petőfi Színház Love letters-Szerelmes levelek című előadása Kéri Kitty és Oberfrank Pál szereplésével, a Nemzeti Színházból Olt Tamás Szájon lőtt tigris című egyszemélyes produkciója érkezik, és a közönség megtekintheti a Turay Ida Színház Hamu és Gyémánt című előadását is, amelynek keretében Cserháti Zsuzsa dalai csendülnek fel.



A rendezvény négy napja alatt a színházi előadások mellett játszóházat, koncerteket és szakmai beszélgetéseket is szerveznek.



A legkisebbeket minden délelőtt a Teátrumi Mocorgó játszóház várja, ahol a gyerekek animátorok segítségével próbálhatják ki a színes, egész teret uraló játékokat. A játszóház kézműves foglalkozásokkal és logikai asztallal várja a nagyobbakat.



A Winteretno fesztivált ötödik alkalommal rendezik meg Szabadkán.

MTI [2017.02.16.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje Gitároktatás, basszusgitároktatás szolgáltatás » oktatás [2017.02.09.]

hegedű hangszer [2017.02.08.] apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu