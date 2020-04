Tóth Andi: "Nem volt bennem olyan félelem, hogy..." Tóth Andi örömmel állt az akció mellé. A kialakult helyzet miatt egyre több felajánlás érkezik a cégek részéről, hogy az egészségügyben dolgozókat támogassák. Érződik a rendkívüli összefogás. Már több hete zajlik a jótékonysági szervezés Baricz Dezső, programvezető közreműködésével a Baptista Szeretetszolgálat munkatársaival és önkénteseivel együtt. Ezúttal híresség is csatlakozott a kezdeményezéshez: Tóth Andi örömmel állt az akció mellé. Több budapesti intézmény dolgozói között osztják szét az ételeket, ezzel is támogatva a rendkívül fontos munkájukat. A Pizza King Expressz tulajdonosa, Melhem Saad ismét megmutatta, hogy a jótékonyság mennyire fontos a mai világban. Baricz Dezső, a Baptista Szeretetszolgálat programigazgatója ötlete alapján segítik mindennapjaikat az ételekkel. A szervezet munkatársai és önkéntesei már az alábbi kórházakat látogatták meg: Szent László Kórház, Heim Pál Gyermekkórház, Bethesda Gyermekkórház, Uzsoki Kórház, Országos Központi Baleseti Ambulancia, Merényi Gusztáv Kórház és az Országos Mentőszolgálat. Április 7-én Tóth Andi, énekesnő is három intézményben - a Szent László Kórházban, a Heim Pál Gyermekkórházban és az Uzsoki Kórházban - továbbá az Országos Mentőszolgálatnál járt, hogy jelenlétével és az osztással megköszönje az egészségügyi dolgozók munkáját. - Dezsővel négy éve tartom a kapcsolatot, akkor egy jótékonysági koncertet szervezett beteg gyerekeknek, és barátok lettünk közben. Most ez az első alkalom, hogy én kerestem fel, eddig mindig ő hívott, és szívesen mellé álltam. Előadóként elég sok szabadidőm lett mostanában, és nagyon örültem, hogy legalább olyan dolgot tudok tenni, amivel másoknak segítek, szóval nagyon élveztem. Jó volt azt látni, hogy értékelve van a munkájuk. Az orvosokon és az összes dolgozón észrevehető volt, hogy elfáradtak. Jó érzés volt nekik ételt vinni és kedveskedni. Én a két véglet között vagyok, tehát azok között, akik pánikolnak, és akik egyáltalán nem veszik komolyan a vírust. Igyekszem higgadt maradni. Az osztás során elővigyázatosak voltunk, mindannyian hordtunk maszkot, kesztyűt. Nem volt bennem olyan félelem, hogy bármilyen betegséget átadhattunk, vagy szerezhettünk volna, be voltunk biztosítva - mondta az énekesnő. [2020.04.14.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje All In Music Radio szolgáltatás [2020.04.13.]

