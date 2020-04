Most érkezett! Fontos híreket közölt a Müpa A Müpa az évad végéig zárva tart, ám hamarosan elindul a jegyértékesítés a 2020/21-es szezon egyes előadásaira, koncertjeire A Müpa a látogatók, művészek és munkatársak egészségét szem előtt tartva a 2019/20-as évad hátralévő részében zárva tart, azaz minden tervezett előadását lemondja július 7-ig. A rendkívüli helyzetre való tekintettel azonban a megszokottnál hamarabb, 2020. április 22-én és 23-án bontják meg bérleteiket, így ekkortól szólójegyeket is lehet vásárolni a jövő évad világsztárjainak koncertjeire. „Közönségünk és művészeink biztonsága érdekében az idei évad hátralévő részében az előadásokat nem tartjuk meg. Ugyanakkor a Müpa csapata ezekben a rendkívüli, kérdésekkel és kihívásokkal teli időkben is fáradhatatlanul dolgozik azért, hogy a Müpa-élmény digitálisan is elérhető legyen. Jóleső látni, hogy ez mennyire sokat jelent a közönségünknek és a művészeinknek, akik rendkívül lojálisak, és folyamatosan biztosítanak minket arról, hogy alig várják a legközelebbi személyes találkozást. Az online közvetítések fantasztikus sikere mellett is tudjuk, hogy az élő produkciók varázsát semmi sem pótolhatja, és bízunk abban, hogy a jövő évadban ismét emlékezetes pillanatokat élhetünk át együtt, a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremben és a Fesztivál Színházban" - mondja Káel Csaba, a Müpa vezérigazgatója, kiemelve, hogy az intézmény bizakodó a jövőt illetően, és körültekintő előkészületek közepette várja a következő évadot. A Müpa 2020/21-ben is olyan legendás karmestereket, világklasszis szólistákat és kiemelkedő együtteseket vonultat fel, mint Sir Antonio Pappano és a római Santa Cecilia Akadémia Zenekara, a Philharmonia Orchestra és Esa-Pekka Salonen, a Mahler Chamber Orchestra és Daniele Gatti, a Bécsi Filharmonikusok és Daniel Harding, Várdai István, a Győri Balett, Fischer Ádám, Víkingur Ólafsson, Fischer Iván és a Budapesti Fesztiválzenekar vagy Elīna Garanča. Az intézmény április 22-én és 23-án bont bérletet, és kezdi meg a jegyértékesítést a jövő évad egyes előadásaira, koncertjeire. Az intézmény hűségprogramjának platina szintű tagjai április 22-én 10 órától, az arany szintű tagok pedig 14 órától válogathatnak a jegyek között, az ezüst szint számára 23-án 10 órakor, a nagyközönség számára pedig 14 órakor nyílik meg a lehetőség. Az ideiglenesen zárva tartó Müpa a következő hetekben sem hagyja tartalmas kikapcsolódás nélkül a négy fal közé kényszerült közönségét. Amellett, hogy mindenki számára regisztráció nélkül elérhetővé tette HD-minőségű felvételeket tartalmazó médiatárát, Müpa Home című online közvetítéssorozatával az elmúlt évek legemlékezetesebb koncertjeinek világsztárjait varázsolja a nézők otthonába. A képernyők előtt ülők ezen a hétvégén az Orfeo Zenekar és a Purcell Kórus Mozart-estjének, illetve Grieg Peer Gyntjének örülhetnek, az április 20-i héten pedig újra átélhetik a Kobajasi Kenicsiró vezényelte Magyar Rádió Szimfonikus Zenekarának koncertjét, Diana Damrau és Nicolas Testé bel canto gáláját és a Recirquel Újcirkusz Társulat ikonikus előadását, A Meztelen Bohócot. Az évad hátralévő részére megvásárolt jegyeket és bérleteket a Müpa egy kifejezetten erre a célra létrehozott online felületen váltja vissza, az ezzel kapcsolatos tudnivalókról az alábbi aloldalakon található részletes tájékoztatás:

https://www.mupa.hu/jegyvisszavaltas [2020.04.17.]

