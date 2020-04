Most érkezett! A TV2 nagy bejelentést tett - jön a szuperdöntő! Jövő vasárnap Nicsak, ki vagyok? - Szuperdöntő a TV2-n



Szigorú biztonsági és egészségvédelmi intézkedések között zajlik majd a TV2 maszkos műsorának felvétele, amit a nézők április 26-án láthatnak a TV2-n.



Számos nézői levél és komment érkezett az elmúlt három hétben, ezért a TV2 vezetősége úgy döntött, hogy egy adás erejéig visszatér a műsor, és a Szuperdöntő keretében végre kiderül, kiket rejt az a hat maszk, akik a Nicsak, ki vagyok? - a rejtélyek színpada adásaiból továbbjutottak. Az Octopuszi, a Panda maci, a Virág, a Bika, a Gésa és az Angyal személye egyelőre mindenki előtt rejtély maradt, és egy ország várja, hogy kiderüljön, kik azok a hírességek, akik újabb produkciókkal térnek vissza a TV2 képernyőjére. A két sztárcsapat is izgatottan készül a Szuperdöntő felvételére, hiszen ott dől el, melyik trió nyeri meg a versenyt. Majka csapattársaival, Judyval és Hajós Andrással jelenleg 5:2-re vezet Ábel Anita, Kajdi Csaba és Ganxsta Zoli ellen. A vasárnapi Szuperdöntő egész adás alatt izgalomban tartja majd a tévénézőket, ugyanis minden produkció után lelepleznek egy szereplőt.



A műsor felvétele komoly biztonsági és egészségvédelmi intézkedések mellett zajlik a vírushelyzet miatt. A felvételen csökkentett létszámú stáb dolgozik majd, minden szereplőn és közreműködőn tesztet végeznek a felvétel előtt, valamint a teljes stúdiót, az öltözőket és a kiszolgáló-helyiségeket egy speciális ózonos fertőtlenítő géppel kezelik. Ezen felül minden leállásban kötelező lesz a fertőtlenítés. A teljes stáb számára kötelező lesz a folyamatos kézfertőtlenítés és a maszkok viselése.



Nicsak, ki vagyok? – Szuperdöntő április 26-án 18:50-től a TV2-n.

