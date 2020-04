Új remixeket tett közzé Zagar Új remix EP-t tett közzé a Zagar, a hazai elektronikus zenei színtér szereplője. A több neves külföldi producer közreműködésével készült anyagon a tavaly megjelent stúdióalbum, a Woods, Spirits & Sorcery nyitó száma, a Lost Tribes öt remixe hallható. Az eredeti szám a New York-i Brooklyn Gypsies énekesnőjével, Carmen Estevez vendégszereplésével készült. A spanyol előadó granadai barlanglakásában vette fel az énekszólamokat. Zságer Balázs zeneszerző, billentyűs az MTI-nek elmondta, hogy a svéd Marcus Henriksson a Lost Tribeshoz írt remixet élőben rögzítette a stúdiójában. Marcus Henriksson Minilogue és Sonkite elnevezésű projektjeivel több mint két évtizede meghatározó alakja a pszichedelikus elektronikus zenei színtérnek. Remixelt a Lost Tribesra Deadbeat montreáli dub techno producer, szoftver-szintetizátor fejlesztő, a Doyeq moszkvai deep techno producer duó, Imre Kiss szlovák-magyar producer és hallható ZOL átirata is, ő a hazai dub techno fontos alakja, a nevéhez fűződik a Technodub Seance klubsorozat.



A remix EP egyelőre Zagar Bandcamp oldalán érhető el, ahová nemrég a csapat korai, 2000 és 2020 közötti munkáiból is felkerült egy válogatás. A Zagarban a zenekarvezető Zságer Balázs mellett jelenleg Zságer-Varga Ákos (basszusgitár, elektronika) és Lázár Tibor (dob, dobprogramok, elektronika) szerepel.



Zságer Balázs elmondta, hogy jelenleg szólóban dolgozik új számokon, amelyek Zagar Experience név alatt lesznek hallhatóak a közeljövőben. Emellett Move Gently Records néven elindított egy új kiadót, amelyen fiatal, főleg kelet-európai zenészek anyagait szeretné megjelentetni. A label első művésze a 19 éves Deva (Takács Dorina), akinek 777 című dala márciusban debütált a kiadó gondozásában.

