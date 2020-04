Huszonhat fiatal kapott állami zenei ösztöndíjat Huszonhat fiatal kapott állami zenei ösztöndíjat: Fischer Annie zenei előadóművészeti ösztöndíjban tizennégyen, Kodály Zoltán zenei alkotói ösztöndíjban kilencen, Lakatos Ablakos Dezső jazz-előadóművészeti ösztöndíjban hárman részesültek - közölte a Filharmónia Magyarország Nonprofit Kft. hétfőn az MTI-vel. A három állami zenei ösztöndíj a rendszeres pénzbeli támogatáson és fellépési lehetőségeken túl segíti a tehetséges fiatalokat pályájuk elindításában - olvasható a közlményben. Fischer Annie háromszoros Kossuth-díjas magyar zongoristáról, kiváló művészről elnevezett ösztöndíj tehetséges, fiatal hangszeres és énekes szólistákat díjaz.



Idén megosztott Fischer Annie-ösztöndíjban részesült Dankos Attila Zoltán (orgona), Farkas Ferenc (kürt), Hartmann Domonkos Péter (cselló), Kökény Eszter (hegedű), Kristófi László Dávid (orgona), Magyar Valentin (zongora), Papp Tímea (hárfa), Schallinger-Foidl Artúr (orgona), Scheuring Kata (fuvola) és Tasi Csaba (orgona). Teljes ösztöndíjnak örülhet: Balogh Ádám (zongora), Szabó Ildikó Gabriella (cselló), Szenthelyi Krisztián (ének) és Zászkaliczky András Pál (oboa).



A Kodály Zoltán zenei alkotói ösztöndíj célja, hogy segítse a fiatal zeneszerzőket, zenetudósokat pályájuk elején és lehetőséget teremtsen a magas színvonalú alkotótevékenységhez. Idén megosztott Kodály Zoltán-ösztöndíjat kapott Baqais Ádám (zeneszerző), Bíró Viola (muzikológus), Emszt András (zeneszerző), Németh Zsombor (muzikológus), Solti Árpád (zeneszerző) és Zámbó Jonatán (zeneszerző). Kodály Zoltán-ösztöndíjban részesült még Békéssy Lili (muzikológus), Molnár Viktor (zeneszerző) és Ozsvárt Viktória (muzikológus). Lakatos Ablakos Dezső a magyar jazztörténet kiemelkedő alakja volt, a legjobb magyar altszaxofonosként tartják számon. A róla elnevezett ösztöndíj a 30 év alatti jazz előadóművészek pályakezdését, művészi fejlődését támogatja. Az idei díjazottak: Oláh Kálmán (szaxofon), Szabó Dániel Ferenc (dob) és Varga Balázs (gitár).

