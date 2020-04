Kapcsolatok • Balázs Pali Balázs Pali bevallotta: "Az is benne volt a pakliban, hogy..." Kirobbanó formában, dalszerzéssel tölti napjait Balázs Pali. A Fonogram-díjas énekes hamarosan új dallal rukkol elő! BUDAPEST Az elmúlt hetekben hangos volt a hazai média Balázs Pali újabb sikerétől, hiszen „Majd holnap írok” című nagylemezét Fonogram-díjjal jutalmazták. A magyar zenei élet legrangosabb kitüntetése nem is érkezhetett volna jobbkor az énekes életében, mivel óriási átalakuláson és zenei megújuláson ment keresztül másfél évvel ezelőtt. A legutóbbi – immáron év lemezének választott - korongján pedig már a friss, élőzenekaros koncertek varázsát kiválóan tükröző pop-rock szerzemények kaptak helyet. Természetesen ez tudatos munka eredménye, mert Pali a jövőbeni koncerteken között kizárólag zenekari felállásban lesz látható. Az elismerésről így nyilatkozott nekünk az énekes: – Önmagában már az hatalmas megtiszteltetés, hogy a szakma az év lemezének választ egy albumot. Az én esetemben azonban még nagyobb súlya van ennek, hiszen másfél évvel ezelőtt jelentős lépésre szántam el magam két évtizedes, sikeres pályafutás után. Mind zenei téren, mind imidzsben hatalmas váltást léptem meg, ami kétesélyes volt – tette hozzá. Úgy fogalmazott, akár el is fordulhattak volna tőle a rajongók, hiszen egy jól bejáratott utat kockáztatott, és fogalma sem volt, hogy miként fogadják majd az emberek az új külsejét, és az új zenei stílusát. – Az is benne volt a pakliban, hogy elfordulnak tőlem a rajongók, és a szakma sem érti majd a pálfordulást. Ehhez képest még nagyobb tábort sikerült magam mellé állítani, akiket megérintettek a gondolataim. Szerénytelenség nélkül állíthatom, hogy sokadik fénykoromat élem – árulta el az énekes. A szakma – és a rajongók elismerése múzsaként hatott Balázs Palira, ugyanis elkészült a legújabb dala , mely elmondása szerint már alig várja, hogy kirúgja a stúdió falát és megmutassa magát a közönségnek! Amíg azonban várunk az újdonság megjelenésére, íme a „Majd holnap írok” című Fonogram-díjas nagylemez címadó slágere: https://www.youtube.com/watch?v=UEzmhDWrYDE [2020.04.23.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje All In Music Radio szolgáltatás [2020.04.13.]

