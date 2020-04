Kapcsolatok • Celine Dion Elhalasztotta európai turnéjának nagy részét Celine Dion Elhalasztotta európai turnéjának nagy részét Celine Dion, aki június 7-re tervezett budapesti koncertjét sem tartja meg a Sportarénában. A világhírű kanadai énekesnő és menedzsmentje a járványhelyzet miatt döntött így, a szervezők már dolgoznak az új időpontokon. A szervező Broadway Event és a Multimedia Organization az MTI-hez pénteken eljuttatott közleményben arról adott tájékoztatást, hogy a megvásárolt jegyek az új időpontra lesznek érvényesek.



Celine Dion európai turnéja május 21-én kezdődött volna Prágában, a július 25-ig tartó időszakban tizenkilenc városban 28 koncert szerepelt az eredeti menetrendben, most ezt mind elhalasztották, a június 7-i budapesti állomással együtt.



Az énekesnő tavaly megjelent új lemeze, a Courage világkörüli turnéja 2019 szeptemberében indult Észak-Amerikában és már ötvenkét telt házas show-n vannak túl, de idén márciusban a koronavírus miatt fel kellett függeszteni az amerikai koncerteket és most az európai állomások többségét is.



A kanadai művész először lépne fel Magyarországon. Tavaly novemberben megjelent Courage című korongja hat év után az első angol nyelvű lemeze, amely balladák és változatos ritmusú dalok keveréke. Celine Dion harmincöt éves karrierje alatt eddig mintegy 250 millió albumot adott el, World Music Awardot, Billboard Music Awardot, öt Grammy-díjat, valamint számos egyéb zenei díjat, elismerést kapott. Las Vegasban több mint tíz év alatt 1100 koncertet adott mintegy 4,5 millió néző előtt. 1988-ban svájci színekben megnyerte az Eurovíziós Dalfesztivált. MTI [2020.04.25.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje All In Music Radio szolgáltatás [2020.04.13.]

toro szolgáltatás [2020.04.10.] apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu