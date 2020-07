Nagyvárosi Folkudvar - Koncertek, előadások és táncház Budapesten Koncertekkel, énektanítással, néprajzi előadásokkal és táncházzal idézi meg július 14-től a nyári fesztiválok hangulatát a fővárosban a Nagyvárosi Folkudvar, amely keddenként és csütörtökönként várja az érdeklődőket a Budai Vigadó előtti Corvin téren. A Hagyományok Háza augusztus 20-ig tartó ingyenes szabadtéri rendezvénye kedden hangolódó muzsikával indul, majd énektanítással és felnőtt mesemondással folytatódik.



Este a Dűvő zenekar lép színpadra, az est zárásaként pedig a Zagyva Banda muzsikál a szabadtéri táncházban és a Hagyományok Háza Átriumában, ahol a Magyar Állami Népi Együttes táncosai tanítják meg a lépésekre az érdeklődőket - olvasható az intézmény szerdai közleményében. Július 16-án, csütörtökön kézműves-foglalkozást is tartanak, este pedig Szalonna és Bandája ad koncertet, majd ismét szabadtéri táncházzal zárul az este.



A további alkalmakon fellép többek között Navratil Andrea és a Békás Banda, Dresch Mihály húros kvartettje, a Bazseva Zenekar, a Muzsikás és az EtnoRom együttes.



Keddenként éjszakába nyúló, jó hangulatú táncház zárja a programot. Mindezek mellett lesz például kocsmakvíz-verseny is, amelyre előre várják a 4-7 fős baráti társaságok jelentkezését - írták az MTI-hez eljuttatott közleményben. MTI [2020.07.10.]