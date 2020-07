Új dal! Pamkutya Márk - Rapper leszek én - dalszöveg, videoklip itt Megérkezett Pamkutya Márk Rapper leszek én dala. Mutatjuk a dalszöveget és a szerzeményhez készült klipet. Pamkutya Márk - Rapper leszek én dalszöveg



Éreztem, hogy rapper leszek én

Évek óta előttem a cél

Minden nap gyakoroltam otthon a kanapén

Most végre halljátok a zeném

Éreztem, hogy rapper leszek én



Nem vagyok egy tipikus rapper alak

Nem arról írok, hogy a számla dagad

Vagy hogy mennyi a nyakam

Vagy a csajod engem akar, vagy az ellenségem kapar

Oh nem, nem, nem, én nem ilyen vagyok

Nekem más témáim vannak, majd meghallgatod

Az Aranybula után mind rám írtak a nagyok

Gratuláltak, és ezt köszönöm, a szakma befogadott

Nem érdekel a pénz

Csak élvezem ezt, erről szól ez az egész

Ha arra vársz, hogy majd flexelek, bocs de

Rossz helyen keresed, abból csináltak eleget rég



Már nem állít meg engem semmi sem

Elkezdtem, és még be se melegedtem



Éreztem, hogy rapper leszek én

Évek óta előttem a cél

Minden nap gyakoroltam otthon a kanapén

Most végre halljátok a zeném

Éreztem, hogy rapper leszek én



Lehet azt hiszed, hogy divatból tettem

Lehet azt hiszed, hogy nem régen kezdtem

De nem

14 évesen is már Kanye album szólt a fülesemben

De ez már nem elég

Mindent meghallgattam már, most jöhet az enyém

Figyelem és kedvelem az itthoni tagokat

De az én témáimról eddig még nem írtak dalokat

És addig nincsen fék

Míg nem mondják, hogy én vagyok a magyar Drake

Bár más a zenéje teljesen, annyira nem is szeretem

Egy jobb párhuzam kellene még



Már nem állít meg engem semmi sem

Elkezdtem, és még be se melegedtem



Éreztem, hogy rapper leszek én

Évek óta előttem a cél

Minden nap gyakoroltam otthon a kanapén

Most végre halljátok a zeném

[2020.07.13.]