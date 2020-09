Szombattól mini koncertek hangzanak fel Budapest közterein Voices of Budapest címmel új zenei eseménysorozat indul a főváros közterein, az ősz első öt szombatján október 3-ig különböző helyszíneken tartanak ingyenes fellépéseket - közölték a szervezők csütörtökön az MTI-vel. A Voices of Budapest formációinak egy része kizárólag ezekre az alkalmakra áll össze. Az eseményeket műfajilag is a sokszínűség jellemzi, hiszen például a Madách téren klezmer zene, a Szépművészeti Múzeumnál híres operadarabok, míg a Várkert Bazárban sanzonok hangzanak majd el - olvasható a közleményben. Mint írják, egyes budapesti köztereken kamaraformációk zenéjét hallgathatják meg az arra sétálók.

"A Voices of Budapest koncertsorozatot azzal a céllal hoztuk létre, hogy megmutassuk, milyen színes és szerteágazó a vokális zenekultúra ma is Magyarországon. A zene nemzetközi nyelvén szólunk mindenkihez, kicsikhez és nagyokhoz, budapestiekhez és vidékiekhez, magyarokhoz és hazánkba látogató külföldiekhez, mert Kodály országában közös hitvallásunk: legyen a zene mindenkié!" - idézi az összegzés Fülöp Zsuzsanna operaénekesnőt, a projekt ötletgazdáját és művészeti vezetőjét.

Első alkalommal a közönség sanzonokat hallgathat a Várkert Bazár Gloriette-jénél, amit klezmer muzsika követ fél egytől a Madách téren, Klein Judit és a Haverim előadásában. A Városháza parkban két különböző műfaj is felcsendül, előbb a Folkfonics dallamait hallhatja a közönség, majd ismert operettdarabok hangzanak el. Az első szombati programsorozatot operabetétek zárják a Szépművészeti Múzeum előtt.

A Voices of Budapest ötletgazdája és művészeti vezetője Fülöp Zsuzsanna operaénekes, a projekt Budapest Főváros és a Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ támogatásával valósul meg. A közreműködők között találhatjuk többek között Frankó Tünde, Fülöp Zsuzsanna, Szilágyi Éva és Sudár Gyöngyvér operaénekesnőket, Busa Tamás, Egri László és Káldi András operaénekeseket, Klein Judit énekesnőt, Bardóczy Attila színművészt, Turcsányi Janka és Mezei Pál zongoraművészeket, Veér Csongor hegedűművészt, valamint Berec Péter harmonikaművészt - áll az összegzésben.

