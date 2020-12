Újabb félezer előadóművésznek fizet gyorssegélyt az EJI Mintegy félezer zenész, táncos, színész és artista kap segélyt az Előadóművészi Jogvédő Iroda Egyesülettől (EJI) a koronavírus-járvány második hullámában bevezetett korlátozó intézkedések kompenzálásaként. A nehéz helyzetbe került előadóművészek megsegítésére a beérkezett kérvények alapján kezdte meg a rendkívüli szociális támogatás folyósítását az EJI Elnöksége. A gyorssegély átlagos mértéke 70 ezer forint - közölte az EJI szerdán az MTI-vel. Mint írták, az újabb szolidaritási intézkedést az indokolta, hogy a veszélyhelyzet miatt országszerte betiltott rendezvények továbbra is előadóművészek ezreinek okoz megoldhatatlan egzisztenciális gondot. A rendkívüli szociális támogatást minden, a megadott feltételeknek megfelelő előadóművész (zeneművész, színművész, táncművész, artistaművész) azonos feltételekkel igényelhette.



A támogatások differenciáltak, mértékük alapvetően az eltartottak számától és attól függött, van-e a családban más, jövedelemmel rendelkező személy. Az EJI tartalékot is képzett az elkülönített forrásból, arra számítva, hogy a következő hónapokban szükséges lesz az újabb támogatás az előadóművészek számára.



A szolidaritási intézkedéssel kapcsolatban az EJI ismételten hangsúlyozta: bízik abban, hogy a fellépési lehetőség nélkül maradt előadóművészek állami és más források segítségére is mielőbb számíthatnak. "Továbbra is alapfeladatunk a hazai előadóművészek egzisztenciális, jogi és szociális helyzetének javítása, amelyhez hozzátartozik a rendkívüli helyzetben nyújtott aktív, jelen esetben akár életmentő segítség is".



A mostani rendkívüli támogatás az EJI második kezdeményezése idén, tavasszal az egyesület 90 millió forintos segélyezési keretet állapított meg, amelyet áprilisban és májusban folyósított a legnagyobb bajba került előadók megsegítésére. A szervezet saját forrásból segíti az előadókat: a támogatás fedezetét a jogdíjak biztosítják, amelyeket a művésztársadalom maga termel meg. MTI [2020.12.17.]