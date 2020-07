Új dal! Dedmani feat. Szécsi Böbe - Felfallak a szájmaszkkal: videoklip, dalszöveg Megérkezett Dedmani és Szécsi Böbe közöse. Mutatjuk a dalszöveget és a szerzeményhez készült klipet.



Dedmani feat. Szécsi Böbe - Felfallak a szájmaszkkaldalszöveg



A karantén alatt jöttem rá

utálok egyedül lenni

a TV fáraszt és

a Netflix uncsi már csak

a mosolyod tetszik

a mosolyod vígasztal

amikor újra látlak felfallak a szájmaszkkal ! üres ágyban is feléd fordulok megint én

tudom hogy már véget ért ez a karantén

az elején féltem a közepén híztam

a végén bíztam de azóta nevetek

eltettem a leveled a fekete betűkkel

azóta várom hogy pirossal küld el

az instán a #gyeremár

imádom a szád mikor be nem áll üres ágyban is feléd fordulok

mert már jobbat nem tudok

elbújok a fény elől ha írsz

attól férfi vagy , ha sírsz

tudom nem választhat el

minket távolság vagy kín

engem nem érdekel más

szóval hívj hívj hívj A karantén alatt jöttem rá

utálok egyedül lenni

a TV fáraszt és

a Netflix uncsi már csak

a mosolyod tetszik

a mosolyod vígasztal

amikor újra látlak felfallak a szájmaszkkal! társaságba nem megyek mert te rád gondolok

az ingemet szeretem ha félre gombolod

mikor mindenki nevet

te nem nevettél

mikor mindenki járkál

te csak lebegtél

tudom minden más lesz

változik minden

a családom bajait a hátamon vittem

de nem nézek hátra,

hisz ott már jártam

a buszok között is a vonatot vártam a társaságban is csak te rád gondolok ,

mert már másra nem tudok

nappal azt várom hogy élj

legyen és újra ?felvegyél ?

tudom nem választhat el

minket távolság vagy kín

engem nem érdekel más

szóval hívj hívj hívj 2x

A karantén alatt jöttem rá

utálok egyedül lenni

a TV fáraszt és

a Netflix uncsi már csak

a mosolyod tetszik

a mosolyod vígasztal

amikor újra látlak felfallak a szájmaszkkal ! [2020.07.13.]