Újdonság! Rácz Gergő - Mindent itt hagyok: videoklip, dalszöveg

Rácz Gergő - Mindent itt hagyok dalszöveg: Én egyszer mindent itt hagyok

Többé vissza sose fordulok

És azután már sose hátrálok

Majd meglátjátok

És senkire se hallgatok

És átnézek majd rajtatok

Mert csak kitaláltok és csak bíráltok

Majd megbánjátok Nem láttátok sosem a könnyem

Égy azt hiszitek, hogy nekem minden

Mit elértem, összejött könnyen

Jöttem és győztem

Jöttem és győztem Nem tudom, minek örültem

Amikor veletek összekerültem

Mert amibe sokat és is beleöltem

Elveszitek éppen

Ehhez nem lenne képem Nem szeretem azt, ki akitől fél, azelőtt meghajolva

Az előtt meghajolva

Az elveit hátradobja Nem vágyom dicsérő, hízelgő, gyönyörű mondatokra

Gyönyörű mondatokra

Ha azokat a gyáva mondja A sikereken csak pislogtok

Aki gólt lő, bántjátok

Sárgultok

Az egészet fel sem fogjátok

Hát nem vagytok akkora géniuszok

Amit magatokról gondoltok, csak sok

