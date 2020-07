Kapcsolatok • Szakcsi Lakatos Béla Szakcsi Lakatos Béla életmű koncertre készül - jegyek itt! Szakcsi Lakatos Béla életmű koncertje a Megnyugvás címet kapta, amire 2021 apriliis 7-én kerül sor. 2021. április 7-én a Budapest Kongresszusi Központban rendezik meg „Megnyugvás” címmel Szakcsi Lakatos Béla életmű koncertjét. Szakcsi, a magyar és nemzetközi jazzélet kiemelkedő művésze, aki az USA-ban is nagy elismertségnek örvend. A klasszikus zene területén is otthonosan mozog, az egymástól elkülönülő zenei műfajokból közös nyelvet hoz létre. Írt több musicalt és rockoperát is. Modern, kortárs, improvizáló művész. Zürichtől Varsóig, Nürnbergtől Belgrádig, Észak-Amerikától Ázsiáig a legrangosabb fesztiválokon lépett fel. Az Egyesült Államokban több szóló albuma jelent meg. Chick Corea többször is méltatta Szakcsi szerzői és előadói kvalitásait, aki napjainkig Coreán kívül a műfaj olyan nagyságaival lépett fel, mint Pege Aladár, Orszáczky Jackie, Frank Zappa, Art Farmer, Victor Bailey, Chris Potter, vagy Jack DeJohnette. 1971-ben alapította meg az első magyar fúziós jazzt játszó formációt, a legendás Rákfogó együttest. 1975-ben mutatták be első cigány musicaljét, a Piros Karavánt, melyet több is követett. 1989-ben Bestia címmel írt rockoperát a Rock Színház felkérésére. 1992-ben Cristoforo címmel mutatta be százperces balettjét a Magyar állami Operaház. 2008-ban a Szegedi Szabadtéri Játékok, majd a Budapesti Operettszínház tűzte műsorára Szentivánéji Álom című world musicaljét, mellyel új műfajt teremtett. Művészi munkássága elismeréseként többek közt 1987-ben Liszt Díjat, 2020-ben Budapestért Díjat, valamint Érdemes Művész címet,2005-ben Kossuth Díjat kapott. Mostani, két részes életmű koncertjét – melynek már a címe is (Megnyugvás) egyfajta letisztult bölcsességről árulkodik – számos, magasan kvalifikált művésztárs vendégjátéka színesíti. Fellép a világhírű, külföldön élő, magyar szaxofonos, Tony Lakatos, a Magyar Jazz Kvintett – Kőszegi Imre, Fekete Kovács Kornél, Orbán György, Fenyvesi Márton -, Müller Péter Sziámi, Szakcsi Lakatos Béla Junior, Mága Jennifer, valamint egy meglepetés, igazi sztárvendég is. Az előadásra – augusztus 31-ig 25% kedvezménnyel – jegyek válthatók az összes ismert jegyirodában, valamint az eventim.hu honlapon.



Jegyek ITT [2020.07.21.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje Meyer 7M altszaxofon fúvóka zenész » fafúvós [2020.07.18.] apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu