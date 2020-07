"Sajnos igaz a hír... " - a Kozmix megerősítette a rossz hírt

Meghalt a Kozmix alapítótagja tagja, Bíró Ádám

"Sajnos igaz a hír...



Megrendült szívvel osztjuk meg veletek, hogy Bíró Ádám barátunk, zenésztársunk, aki kezdettől fogva oly sok kalandban és koncerten osztozott sikerünkben, eltávozott közülünk. Ádám, néha mosolya mögé rejtett fájdalmaival és kitartásával-, máskor utánozhatatlan stílusával, kitárulkozásával mutatta meg mindannyiunknak, hogy az élet mennyire sokféle, változó és semmi sem múlik el anélkül, hogy nyomot ne hagyna bennünk. Még a legreménytelenebb időkben is erőt sugárzott.



Az első közös élményünk a 100% album felvétele volt, a legvidámabb pillanatok emlékét pedig a felejthetetlen “Úgy várom a reggelt” videóklip forgatása őrzi. A legnagyobb közös zenei élményünk a 20 éves jubileumi nagykoncertünk volt és marad, most már mindörökké... Dalokban, videóklipekben és szívünkben őrizzük emlékét. Az alábbi, "Ádámos" szólójával szeretnénk úgy emlékezni veletek együtt, ahogy mindig is szerettük...kicsit őrült, vidám és megállíthatatlanul áradó erejével... Nyugodj békében Ádám…" - írja a Kozmix a hivatalos oldalán

[2020.07.28.]