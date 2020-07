Let Them Slide Away - Új klipet készített a Blahalouisiana Különleges hangulatú videót készített az együttes Let Them Slide Away című dalukhoz. Augusztus 22-én a Városmajori Szabadtéri Színpadon adnak szimfonikus koncertet a Heureka Pop Orchestra zenészeivel közösen. Az idén nyolcadik születésnapját ünneplő zenekar tavaly októberben jelentette meg „Minden Rendben” című lemezét, amiről ez a klip az ötödik és egyben ehhez az albumhoz készült utolsó. A csapat mindig nagy figyelmet fordít a képi megjelenésre, ezért mindig más-más tehetséges rendezőkkel dolgoznak együtt. Nem véletlen, hogy idén is jelölték őket a Petőfi Zenei Díj legjobb klipjének járó díjára a „Testemnek, ha engedem” videóval. Schoblocher Barbara a zenekar énekesnője fejti ki, miért döntöttek úgy, hogy most házon belül dolgoznak: „A „Let Them Slide Away” annak ellenére, hogy angol dal, nagyon hamar közönségkedvenc lett, ezért mindenképp szerettünk volna készíteni hozzá valamit. Eredetileg újra a Karsai Kata - Erdész Tamás rendező párossal dolgoztunk volna, de az az ötlet először a helyszín miatt, aztán a pedig karatén miatt sajnos meghiúsult. Ádám (szerk. Juhász Ádám a zenekar dobosa) viszont a saját vállalkozásában foglalkozik videó gyártással, így azt gondoltuk, ideje lenne végre hasznát venni a tehetségének. A forgatás két délutánt vett igénybe, mindent ketten közösen találtunk ki, együtt rendeztük, együtt gyártottuk, Ádám volt az operatőr, én a szereplő aztán pedig együtt fejeztük be a vágást is.

Ez most egy olyan klip, amiben nem a történet a lényeg, hiszen a dal magáért beszél. Azt a kettősséget és azokat az érzelmeket szerettük volna megjeleníteni, amik egy csalódás hatására lejátszódnak bennünk, hiszen a boldog pillanatokra mindig emlékezni fogunk, miközben épp ezek miatt egy kicsit mégis belehalunk." A zenekar legközelebb augusztus 22-én a Városmajori Szabadtéri Színpadon adja elő szimfonikus koncertjét a Heureka Pop Orchestra zenészeivel. [2020.07.29.]