EXIT 2021 - infok, jegyek, fellépők Az EXIT 2021 első nevei: David Guetta, DJ Snake, Tyga, Eric Prydz, Four Tet, Boris Brejcha, Sepultura, Metronomy A 20 éve diákmozgalomként indult és időközben Európa egyik legjelentősebb fesztiváljává érett EXIT alapvető céljai nem változtak az évek során: a békét és a szabadságot hirdeti, így számos kihívással nézett szembe az elmúlt két évtizedben. Bár a világjárvány leküzdhetetlen akadályokat gördített nem csak az EXIT, hanem a világ szinte összes fesztiválja elé, közülük - múltja alapján nem véletlenül - talán az EXIT stábja küzdött a legkeményebben a 2020-as évért. Az idei rendezvényt végül az új, augusztusi időpontban sem lehet megtartani, a szervezők mégis kitartanak, és 2021-re újult erővel készülnek, ezt a fellépőlista első nevei is egyértelműen igazolják.



2021. július 8-11. között ismét megnyitja kapuit az EXIT, hogy több mint 100 országból fogadjon látogatókat Európa egyik leglátványosabb fesztivál helyszínén, a 18. században épült Péterváradi Várban, Újvidéken. A most bejelentett első fellépők erős programot ígérnek, amely ár-érték arányban szinte verhetetlen. Elfogadta a szervezők meghívását a kétszeres Grammy-díjas David Guetta, napjaink egyik legnagyobb hip-hop előadója, Tyga, valamint DJ Snake is. Szintén biztossá vált, hogy a fesztivál zárásaként Eric Prydz és Four Tet lépnek közösen színpadra egy látványos show keretében.



A keményebb műfajok kedvelőinek érkezik a legendás Sepultura, a techno rajongók pedig Dax J és Kobosil kooperációját várhatják a leginkább. Emellett számos új generációs előadó is bekerült a jövő évi line-upba, köztük Boris Brejcha és a Metronomy. A 20. EXITen fellép a punk rock ikon Marky Ramone, a svéd rock egyik zászlóshajója, a Thundermother, de mellettük Denis Sulta, a Laibach, Marko Nastic, Goblini, Massimo, Coeus, Kristijan Molnar b2b After Affair, Lag, Layzie, Runy és Space Motion is ott lesz az újvidéki fesztiválon. Ezek az első nevek, de rengeteg további fellépő bejelentése várható még a következő időszakban.



Az idei évben, várhatóan szeptemberben, az EXIT stáb egy online 20. szülinapi bulira készül, amely a fesztivál LIFE stream és a Green R:Evolution kezdeményezéseire épülne. Erről további infók reményeink szerint hamarosan érkeznek.



Jegyek kaphatók július 31-től!



Péntek déltől az EXIT ismét elindítja a 4-napos bérletek értékesítését, ráadásul egy rendkívül kedvezményes, 23.500 Ft-os árral. A jegyekről további információkat a fesztivál hivatalos hazai jegyértékesítő partnereinél, a TIXÁnál és a MEEXnél lehet találni. A 2020-ra korábban megváltott jegyek természetesen a jövő évi rendezvényre is érvényesek, ráadásul a nem visszaváltott jegyek tulajdonosai automatikusan az EXIT Team tagjaivá válnak, így különleges ajánlatokra és meglepetésekre is számíthatnak a későbbiekben, vagy akár egy örökbérletet is nyerhetnek.



Ha az új dátum nem megfelelő, az idei jegyeket augusztus 1-15. között lehet visszaváltani. Erről további információkat a szervezők a fesztivál hivatalos honlapján, az exitfest.org-on tesznek közzé. [2020.08.02.]

