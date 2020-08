Tudtad, hogy az egyik legjobb Elvis-tribute banda magyar? Az Andorai Péter and The Graceband itthon és külföldön is egyre nagyobb népszerűségnek örvend. Az elmúlt években hazánkban is komoly népszerűségre tettek szert minőségi tribute zenekarok, hiszen az 50-es, 60-as évek legendás nagy világsztárjai közül sajnos már sokan nincsenek közöttünk vagy felhagytak az aktív turnézással.



A közönség pedig csillapíthatatlan érdeklődést mutat olyan legendás előadók dalai iránt, mint a Beatles, a Rolling Stones vagy pedig Elvis Presley. Mi magyarok pedig rendkívül szerencsések vagyunk, hiszen az Andorai Péter and The Graceband, a rock n roll királyának dalait adja elő lenyűgöző zenei minőségben és sodró energiával, így akár egy felvételüket nézve, akár koncertjükre látogatva egy csapásra újra a hatvanas években érezhetjük magunkat egy cadillac-ben.



Az Andorai Peti által vezetett zenekar ars poetica-ja Elvis munkásságának - és a rock n roll hagyományainak őrzése, amelyre már külföldön is felkapták a fejüket. A zenekar az elmúlt években zajos sikerrel lépett fel a világhírű, bécsi Donauinselfesten, valamint meghívást kaptak Bad Nauheimbe is, ahol Elvis Presley katonai szolgálati helyszínén koncerteztek. Nemrégiben pedig egy hatalmas álmuk is valóra vált, hiszen Ljubljanában Elvis zenészei előtt állhattak színpadra, a koncert után pedig találkozhattak is a legendákkal. Sikereiket kiválóan prezentálja, hogy visszahívást is kaptak Szlovéniába, ahol jövő tavasszal ismét elvarázsolhatják a közönséget.



A zenekar jelenleg megújult koncertműsoron dolgozik, a legközelebb pedig augusztus 20-án lép fel Balatonmáriafürdőn, a Strand Színpadon, este kilenc órától.



Addig is érdemes meghallgatni a banda montázs videóját az Akvárium Klubból: A produkció megtalálható a Facebookon is: https://www.facebook.com/ peter.andorai.and.the. graceband/

