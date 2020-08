Megérkezett az Artica Sound legújabb klipje a karmáról! Az Artica legújabb klipje az Eső című albumon megjelent Karma áthangszerelt verziójához készült. „Instant Karma, ha úgy akarja

Felemel újra, ha elbuktál

Karma marka, a lelked tartja

Megteremti mi köddé vált…” Mi történik, ha egy színész, egy építészmérnök, egy hangmérnök és egy DJ találkozik? Létrejön az Artica Sound! Egy zenekar, amely őszintén, megkötöttség és az elvárásoknak való megfeleléskényszer nélkül alkot. „A hétköznapokból, a családból, a körülöttünk zajló eseményekből merítjük az ihletet. Érzelmeket közvetítünk a hangszereinken, a dalainkon keresztül…” – jegyzi meg Leoo, a csapat frontembere, szövegírója, aki zenei pályafutását a kiteljesedés részeként éli meg. Az Artica legújabb klipje az Eső című albumon megjelent Karma áthangszerelt verziójához készült. Az új videó képileg is sokatmondó és mély, épp, mint a dal szövege. „Egyes jelenetek a 2019-es Barba Negra Music Club-os koncertünkön készültek, ahol a Bikini előzenekaraként léphettünk fel. A többi snittet pedig Pásztor “Scrabo” Szabolcs válogatta össze. Az volt a cél, hogy megmutassuk a világ sokszínűségét, és reflektáljunk a jelen történéseire. Korábban a Hiányzik valami című dalunkhoz is ő készítette a klipet, amit nagyon sokan szerettek, sőt, egyfajta jóslatnak is tekintettek, amikor megjelent. Nem volt kérdés, hogy ismét vele szeretnénk dolgozni.” – meséli Varga Rókus ismert színész, az együttes dobosa, cajunosa. [2020.08.15.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje Kabir szolgáltatás [2020.08.13.]

