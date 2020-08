Álarcos énekes 2 - Szeptember 6-án indul az újabb őrület A világ legrejtélyesebb és legőrültebb showműsorának első hazai évada után szeptember 6-tól újra indul az országos őrület az RTL Klubon! Még több maszk, még több nyom, még több rejtély! Újra az egész ország találgat: kit rejt az álarc? Ki van a maszk mögött? Vajon melyik hazai hírességet rejti a Bika álarca, van tipp, hogy ki van a Cica és a Röfi maszk mögött?



Az Álarcos énekes (gyártó: UFA Magyarország) műsorvezetője ebben az évadban is Istenes Bence, a Nyomozók közül azonban egy valaki nem folytatja a stúdióban a vizsgálódást. Az ország egyik lesikeresebb youtubere, Dancsó Péter, az emlékezetes televíziós kitérő után visszatér az internetes videók világába, bokros teendői megakadályozzák, hogy részt vegyen a következő nyomozati szakaszban. Dancsó Pétert kiváló Nyomozóként ismertük meg, aki több sikeres gyanúsítást követően, ezúttal rajongóként követi az álarcos énekesek sorsát.



Nem lenne a világ legrejtélyesebb showműsora, ha nyomozás nélkül fednék fel a televíziózás történetének legféltettebb titkait! Hogy ki az, aki Csobot Adél, Sebestyén Balázs és Gáspár Laci mellett Nyomozóként lép elő, egyelőre rejtély övezi! Az országos találgatás mostantól egy Nyomozó azonosítására is kiterjed! Ki lesz a negyedik, aki hétről hétre minden erejével azon fog dolgozni, hogy kiderítse, kit rejtenek az álarcok? Érdemes figyelni az Álarcos énekes honlapját, hivatalos közösségi felületeit és az RTL Klub adását, ahol nyomokat rejtünk el a legújabb nyomozóról.



Szeptember 6-án az RTL Klubon néhány rejtélyre már fény derül! Folytatódik az idei év egyik legnézettebb, legőrültebb és legrejtélyesebb showműsora, az Álarcos énekes! Ez a fesztivál sem marad el! [2020.08.17.]

