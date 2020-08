Hamarosan megismerhetjük a dalszerző-producer egy új oldalát Hársházi Szabi két dallal is készül Az "Élet dalos oldala" reality műsorból megismert dalszerző-producer idén ősszel egy saját dallal debütál. Hársházi Szabi - aki ez elmúlt években írt már dalt többek közt Weisz Viktornak, Gájer Bálintnak, Batánovics Lilinek, Kertész Ivánnak…, hogy csak pár ismert nevet említsünk… – hamarosan az előadói oldalát is nagyközönség elé tárja. Meglepő fotókat posztolt közösségi oldalán a zenei producer: "Ha már másoknak írok dalokat akkor magamnak miért ne? Aki ismer régebbről az tudhatja rólam hogy sokáig szórakoztató zenészként tevékenykedtem az éjszakában. Ott pedig ugye kellett énekeljek is (méghozzá sokat), tehát nem áll olyan messze tőlem az éneklés sem.” – árulta el portálunknak a zenei producer. „Két dal is van készülőben, az egyik az amiről posztoltam is. A másik dalnak még most készül a szövege. Azt is Kotsy Kriszti kolléganőm fogja írni.” – tette hozzá Szabi; aki őszre tervezi megjelentetni az első saját dalát, „Engedj el!” címmel. Ha a korábbi szerzeményeit nézzük, amiket különböző előadóknak írt; akkor biztosan egy fülbemászó dalra számíthatunk. Izgatottan várjuk a végeredményt. [2020.08.18.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje Kabir szolgáltatás [2020.08.13.]

