Képgalériák • Ünnepi rockopera-gála a Budai Szabadtéri Színházban Ünnepi rockopera-gála a Budai Szabadtéri Színházban - képekkel Az államalapítás évfordulója alkalmából ünnepi rockopera-gálát tartott a Budapesti Showszínház Nagy Szilárd, Ragány Misa, Mészáros Árpád Zsolt és más énekes sztárok szereplésével. Kettős zenekari kísérete volt a fellépőknek, a Dunakeszi Szimfonikusok Farkas Pál vezetésével, valamint Lelkes Reny és zenekara egyaránt élőben játszott a színpadon. Az István, a királlyal kezdődött a műsor, Ragány Misa érdeklődött: Te kit választanál?, ezután Nagy Szilárd és MÁZS következett a Nincs más út, csak az Isten útjával, és így tovább, negyven percben adták elő a darab legnagyobb slágereit. Nagy Szilárd kitűnő István volt, a hangja és a kiállása is nagyon jó, Polyák Rita kiváló Sarolt volt, ahogy MÁZS is helyt állt Koppányként. A műsor további részében rock- és musical slágerek hangzottak el. Dramaturgiai szempontból túl korán, a műsor első felében érkezett az Európa 2020 – szerintem a járvány témájára idén ez a dal és ez a dalszöveg reagált idén a legjobban, nagyon jó volt élőben is hallani. Elhangzott Nagy Szilárd és Ragány Misa új dala is, Drága hazám címmel, aminek a klipje a műsorral egyidőben került fel a Youtube-ra is, majd Nélküleddel zárult az első rész. A szünet után kevésbé slágeres, de változatos és érdekes egyveleg következett: a Nemzeti dal MÁZS, Makrai Pál és Nagy Szilárd előadásában. Ezután Ragány Misa adta elő Juhász Ferenctől a Himnusztöredéket (amit korábban a Kormorán zenésített meg), Kovács Bea énekelte el a Ha én rózsa volnék című dalt, elhangozott Máté Pétertől az Ez itt az én hazám, illetve a Szupersztár Makrai Pállal a Jézus Krisztus Szupersztárból. Szarvas Dominik az X-Faktor után itt is elénekelte Ákos: Hazatalál című dalát, majd Nagy Szilárd adta elő A harangok dalát a Kormorántól. MÁZS szólózott a Notre Dame-i toronyőrből (Katedrális), elhangzott Csézytől az Ez az otthonunk, végül az 1956-os forradalom évfordulójára készül Magyarország, halld szavunk. Tetszett a műsor szellemisége és színvonala is, méltó volt a nemzeti ünnephez. Talán a két rész lehetett volna fordított sorrendben, de így is nagyon jól szórakoztunk.

A Budai Szabadtéri Színpadon a nyár hátralevő részében is egymást követik a programok, szeptember elején pedig lesz Made in Hungária musical, fellép Zséda, az Edda és a Neoton, további információ a színház Facebook oldalán. Tóth Noémi Ünnepi rockopera-gála a Budai Szabadtéri Színházban képekben - klikk a fotóra [2020.08.21.]

