Online éneklési rekordot állított fel a magyar együttes Sikerrel zárult a nyíregyházi Cantemus kórus egy hónappal ezelőtt indított online daléneklési rekordkísérlete, mely során 7336-an énekelték el és töltötték fel az internetre az István, a király című rockopera egyik ismert dalát - tette közzé a kórus a honlapján pénteken. Mint írták, a mobiltelefonnal, tablettel vagy asztali számítógéppel, egyénileg vagy csoportosan készített szelfivideókban az István a király rockopera záródallamát, a Felkelt a napunk című dalt kellett felénekelni, rögzíteni és feltölteni a www.felkeltanapunk.hu weboldalra. A hitelesített összesítés szerint 7336 énekes küldte be videóját, és 47 országból keresték fel az internetes oldalt.



A kísérlet 43 200 perce alatt átlagosan 5,9 percenként énekelte fel valaki a dalt, ezzel az átlaggal a Cantemus és az éneklésben részt vett több mint hétezer, különböző nemzetiségű személy együtt hivatalosan is felállította a lehető legtöbb, adott dal feléneklésének (videófelvételének) és internetes összegyűjtésének harminc napos rekordját.



A kiértékelt analitika szerint a megtekintések száma 42 083 volt, ami átlagosan percenkénti belépést jelentett az oldalra. Az érdeklődők átlagosan négy percet töltöttek a weboldalon - olvasható a www.cantemus.hu oldalon.

