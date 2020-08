A Müpa 5 hónap után újra kinyitja kapuit A Müpa nagy örömmel és várakozással tekint a 2020/21-es évad elé, amely augusztus 28-án a háromestés New Orleans Swingfesztivállal kezdődik. Az intézmény 5 hónap és körültekintő előkészületek után nyit újra, hogy látogatói a lehető legnagyobb biztonságban és felszabadultan élvezhessék az előadásokat. Ennek érdekében a Müpa a kormányzati ajánlások, a témában végzett saját kutatás, illetve hazai és nemzetközi partnerintézményeinek gyakorlata alapján speciális egészségügyi előírásokat vezet be. Magyarország egyik legjelentősebb kulturális intézménye az elmúlt rendkívüli hónapokat is igyekezett kreatív megoldásokkal könnyebbé tenni nézői számára – többek közt regisztráció nélkül lehetett elérni digitális médiatárukat, emellett online közvetítéssorozattal és autós koncertmozival készültek –, és mindvégig bizakodva tervezték a következő évadot. Augusztus 28-án végre elérkezik a várva várt nap, és a Müpa közel 5 hónap után, gondosan ügyelve látogatói biztonságára, újra szeretettel várja a nézőket. A 2020/21-es évad a Müpához hasonlóan 15. jubileumát ünneplő New Orleans Swingfesztivállal indul, amely igazi csemegékkel kedveskedik a tradicionális jazz rajongóinak. Az augusztus 28-tól 30-ig zajló programsorozatot a világ egyik legrangosabb jazzének versenyén, Montreaux-ben éppen 15 éve diadalmaskodó énekesnő, Szőke Nikoletta Hollywood aranykora című estje nyitja, ahol népszerű filmslágerek csendülnek fel a Budafoki Dohnányi Zenekar és Gájer Bálint közreműködésével. 29-én a 35 éves Bohém Ragtime Jazz Band a jazztörténet rejtett kincseiből válogat, Váczi Eszter pedig a világhírű vibrafonossal, Martin Breinschmiddel és az osztrák-magyar The Dream Makersszel karöltve hozza el a korai swingkorszak örökzöldjeit. Ahhoz azonban, hogy a nézők újra birtokba vehessék a Müpát, és az épület ismét örömteli, jó hangulatú találkozásoknak adhasson otthont, elengedhetetlen, hogy egyúttal maximális biztonságban is érezhessék magukat. Ennek érdekében az intézmény speciális biztonsági előírásokkal gondoskodik a látogatók egészségéről és nyugalmáról, amelyeket az egészségügyi, szakmai iránymutatások, a témában végzett saját kutatás eredményei, illetve a hazai és nemzetközi partnerintézmények jól működő gyakorlatai mentén alakított ki. „Ezekben a kihívásokkal teli időkben még világosabbá vált, mekkora érték az a kivételesen erős bizalom, amely összeköt minket a nézőkkel és a művészeinkkel. Olyan kapocs ez, amely nem gyengült akkor sem, amikor a Müpa bezárta kapuit és csak az online térben találkozhattunk, sőt, talán még szorosabbá vált. Ez a bizalom és a nézőink, fellépőink biztonsága, egészsége kiemelten fontos számunkra, így a Müpa munkatársai a nyári hónapokban minden szempontot mérlegelve azon dolgoztak, hogy az újranyitás körülményei a lehető legideálisabbak legyenek. Számítunk a közönségünk együttműködésére az új évadban, biztos vagyok abban, hogy képesek leszünk együtt élni az új szabályokkal és lehetőségekkel. Az óvintézkedések körültekintő betartása segít, hogy a kulturális élet biztos alapokon indulhasson újra és fenntarthatóan működhessen, ismét felejthetetlen élményeket kínálva, és ezzel reményt adva, feltöltődést nyújtva mindannyiunknak” – mondja Káel Csaba, a Müpa vezérigazgatója. Ennek jegyében a Müpa napközben nem látogatható – kivéve azok számára, akik a Ludwig Múzeumba érkeznek –, a nagyközönség számára az épület a koncertek kezdete előtt másfél órával nyit ki, és az előadások után legkésőbb egy órával zár be. A Müpába csak lázmérés után lehet majd belépni: a bejáratnál érintésmentes kézi hőmérővel mérik majd az érkezők testhőmérsékletét. Emellett kiemelt figyelmet fordítanak az épület takarítására, különös tekintettel a mosdók, pultok, kilincsek, ülőhelyek és egyéb felületek fertőtlenítésére és a nézőterek átszellőztetésére, valamint a Müpa teljes területén érintésmentes kézfertőtlenítők segítik a védekezést. A Müpa épületének teljes területén – a közönségforgalmi területeken és a hangversenyteremben egyaránt – kötelező maszkot viselni úgy, hogy az orrot és szájat is takarja, sorban álláskor pedig kötelező a 1,5 méteres távolság betartása. Ha a biztonsági intézkedések miatt esetleg lassulna a bejutás, az előadás csak akkor kezdődik meg, amikor a sorban állók is elfoglalták a helyüket, ugyanakkor a Müpa arra kéri látogatóit, hogy a szokottnál korábban érkezzenek a rendezvényekre. Amennyiben influenzaszerű tüneteket észlelnek magukon, illetve fennáll a vírusfertőzés gyanúja, a Müpa arra kéri nézőit, hogy ne látogassanak el a Müpába, mielőbbi gyógyulásuk érdekében maradjanak otthon, jegyüket adják át másnak. Ha erre nem lenne módjuk, belépőjüket kivételesen az erre a célra korábban kialakított online felületen az előadás napjáig visszaválthatják. A New Orleans Swingfesztivál részletes programja itt érhető el: [2020.08.24.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje Kabir szolgáltatás [2020.08.13.]

énekest keresünk zenész » énekes/énekesnő/vokalista [2020.08.01.] apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu