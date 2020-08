Hét bemutatóval indul az ősz a budapesti Operaházban Hét bemutatót tart szeptemberben az Opera, a tavasz folyamán elmaradt premiereket és a 2020/2021-es, A Francia Múzsa Szezonja elnevezésű tematikus évadjában tervezett bemutatókat is megtartja a dalszínház - közölte a Magyar Állami Operaház pénteken az MTI-vel. Az intézmény fokozott óvintézkedések mellett mutatja be az Erkel Színházban új Salome produkcióját, míg a hivatalos megnyitó előtt kortárs opera- és balettprodukcióknak ad helyet az Eiffel Műhelyház.

Az Opera tekintettel arra, hogy törzsközönségének tekintélyes része a veszélyeztetett korosztályba tartozik, a szeptemberre tervezett előadásaiból minden esetben csak egyet tart meg nyilvános keretek között. A dalszínház minden szeptemberi produkciójából egyben felvételt is készít azon nézői számára, akik a jelen helyzetben nem kockáztatják a színház látogatását - olvasható a közleményben.



Mint írják, az évadot a Magyar Nemzeti Balett Kaktuszok című modernbalett-estje nyitja meg szeptember 11-én az Eiffel Műhelyház Bánffy Miklós termében. Az est új bemutatója Alexander Ekman világhírű kortárs svéd koreográfus egyik legjelentősebb alkotása, a Cacti, amely először látható Magyarországon. A darab mellett az együttes ismét műsorára tűzi Hans van Manen Trois Gnosiennes és 5 tangó című koreográfiáit, valamint Lukács András Örvény című munkáját.



Richard Strauss Salome című operáját Rátóti Zoltán rendezésében, Kocsár Balázs karmester, az Opera főzeneigazgatójának vezényletével mutatja be szeptember 15-én az Erkel Színházban. Az előadás főbb szerepeit Jürgen Sacher, Lukács Gyöngyi, Sera Gösch és Szemerédy Károly énekli. A produkció érdekessége, hogy a díszletek Heródes egykori palotája, a jordániai Machaerus területén Vörös Győző ókorkutató által vezetett feltárások nyomán készültek.



Szeptember 16-án Jake Heggie Ments meg, Uram! című kortárs operájának magyarországi bemutatójának helyszíne lesz az Eiffel Műhelyház. A márciusban a járványügyi intézkedések előtt a főpróbáig jutott produkciót Almási-Tóth András, az Opera művészeti igazgatója rendezte, karmestere Vajda Gergely. A Helen Prejean nővér valós eseményeket feldolgozó világhírű könyve alapján készült opera a műfaj legnépszerűbb kortárs darabja az Egyesült Államokban. A bemutató főszerepeit Meláth Andrea és David Adam Moore énekli.



A kommüniké emlékeztet arra, hogy szeptember 21-én az Eiffel Műhelyház Óriásraktárában tartja az Opera Giampaolo Testoni kortárs olasz szerző két egyfelvonásosa, a Fantasio és a Fortunio magyarországi bemutatóit. A francia romantikus Alfred de Musset darabjai alapján készült két vígoperát Harangi Mária állítja színpadra, karmestere Kocsár Balázs, míg szerepeit Bakonyi Marcell, Balga Gabriella, Erdős Attila, Farkasréti Mária, Gábor Géza, Megyesi Zoltán, Nagy Zsófia és Ódor Botond alakítja. A darab érdekessége, hogy ősbemutatóját is a Magyar Állami Operaház tartotta 2018-ban a novarai Teatro Cocciával együttműködésben.



Szeptember 22-én koncertszerű változatban csendül fel az Eiffel Műhelyház Bánffy termében Francois-Adrien Boieldieu Benyovszky Móric, avagy a kamcsatkai száműzöttek című operája.



A magyarországi premier alkalmából a dalszínház együtteseit Gábor Sylvie rendezésében Tóth Sámuel Csaba kíséri zongorán, a főbb szerepeket Szappanos Tibor, Kriszta Kinga és Megyesi Schwartz Lúcia formálja meg, a mű legértékesebb részleteit Mona Dániel zenetörténész kollégánk informatív és hangulatos felvezetőkkel "tapasztja össze".



Szeptember 25-én mutatja be az Opera Monteverdi Poppea megkoronázása című művét Bella Máté újra hangszerelt, kortárs zenei elemekkel dúsított átiratában. Az Almási-Tóth András rendezésében, Vajda Gergely vezényletével hallható előadás főbb szerepeit Keszei Bori, Szappanos Tibor, Szántó Andrea, Cser Kriszitán, Fried Péter és Zemlényi Eszter alakítja.



Az említett premiereken túl két repertoárelőadást is műsorára tűz az Opera: szeptember 24-én a Michael Messerer által idén tavasszal színpadra állított egészestés kosztümös balettprodukció, a Laurencia, míg szeptember 26-án Puccini Edgar című operája látható című Tulassay Ádám rendezésében, Szennai Kálmán vezényletével, Hector Lopez Mendoza, Balga Gabriella, Fodor Beatrix, Haja Zsolt és Kovács István főszereplésével



