Megnyílt az Ars Sacra Fesztivál Megnyílt az Ars Sacra Fesztivál, amely idén négyszáz ingyenes zenei, irodalmi, művészeti programmal várja vendégeit országszerte. A szakrális művészetek jövő vasárnapig tartó seregszemléjét Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek nyitotta meg a Magyar Nemzeti Múzeumban péntek délután. A bíboros a megnyitón arról beszélt: a szakrális művészetek alkotói a közönségükön túl Istennel is kommunikálnak. Hálaadás vagy épp segélykiáltás formájában megosztják vele az ember legmélyebb, szavakkal sokszor ki sem fejezhető tapasztalatát az életről és a világról.

Erdő Péter azt mondta: régi tapasztalat, hogy a művészek Istennek is alkotnak. Nemcsak a munkájukat imával kezdő és befejező ikonfestők vagy a szakrális zenét szerzők teszik ezt, de még az írók is. Ezért szerepel sok régi könyv végén az A.M.D.G. betűsor, az Ad maiorem Dei gloriam, vagyis az Isten nagyobb dicsőségére kifejezés rövidítése. Ugyanezért vannak tökéletesen kidolgozva a gótikus katedrálisok szoboralakjainak nem látható, hátsó oldalai vagy a barcelonai Sagrada Família tetején a csak felülről látható részek.



Hozzátette: nem Istennek van szüksége arra, hogy a művész szóljon hozzá, hanem a művésznek. Ha pedig alkotásában mások is megtalálják az Istennel kommunikálás lehetőségét, akkor - mondta a bíboros - a "művészet felülemelkedik a hétköznapi élet síkján, és fölemeli tekintetünket Isten szférájába".



Erdő Péter reményét fejezte ki, hogy az idei fesztiválon is - amelyet a járvány miatt kevesebb programmal tartanak - több alkalom adódik majd megtapasztalni a művészetnek ezt a funkcióját.



Herczegh Anita, a köztársasági elnök felesége úgy fogalmazott: az "Ars Sacra Fesztivál a lelki megújulást szolgálja, megmutatva, ha csak töredékesen is, a tökéleteset, a mértéket. Rendezvényei (.) kiszakítanak minket a zajos, mindent elfedő, manipulált hétköznapokból", és a művészet erejével arra késztetnek, hogy "választ keressünk és találjunk keresztény életünk kérdéseire, hogy keressük az isteni szeretet megtapasztalásának útját".



Hozzátette: "az idei rendhagyó, járvány sújtotta évben, a korlátozó intézkedések közepette is alapvető emberi igény közelebb kerülni Istenhez, eljutni a forráshoz, amelyből minden fakad".



Varga Benedek, a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatója emlékeztetett arra, hogy a múzeum a kezdettektől helyszínt ad az Ars Sacra Fesztivál megnyitójának és sok programjának.



Kiemelte: a múzeum maga is szakrális hely, sokáig úgy tekintették, mint a "tudás templomát", ahol az emberek megcsodálják és megismerik a világ alkotásait.



A múzeumok példái az ember újabb és újabb kísérletének, hogy megragadja az örökkévalóságot és azt a végtelen tudást, amely körülveszi - tette hozzá Varga Benedek.



Az Ars Sacra fesztivál programjai ingyenesek, de több rendezvényre előzetesen regisztrálni kell.



A szervezők felhívták a figyelmet arra, hogy a járvány miatt több program elmarad, ugyanakkor több koncert, előadás élőben is követhető lesz a fesztivál YouTube-csatornáján.



A programról és az elmaradó előadásokról a fesztivál honlapján, az ars-sacra.hu oldalon olvasható részletes tájékoztatás.

