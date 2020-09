Örökség Ünnepet rendeznek hétvégén a Skanzenben Örökség Ünnepet rendeznek hétvégén a Skanzenben, ahol a mezőtúri fazekasságot, a nagyecsedi tánchagyományokat, a kalocsai népművészetet és a karcagi birkapörköltfőzés hagyományát is megismerhetik a látogatók. Szombaton Herczku Ágnes és a Nikola Parov Quartet, vasárnap az Erdőfű és Balogh Melinda ad koncertet. "Sokszínű szellemi kulturális örökségünket ünnepli szeptember 19-én és 20-án a Skanzen" - olvasható az intézmény MTI-hez hétfőn eljuttatott közleményében, amely kiemeli: a hagyományosan pünkösdi rendezvényt tartja az idén szeptemberben a múzeum.



Mint írják, az Örökség Ünnepen egy helyszínen ismerhetik meg a látogatók Magyarország gazdag, élő hagyományokban megnyilvánuló örökségét.A Szellemi Kulturális Örökség Nemzeti Jegyzékén szereplő közösségek színes szokásaikat, kézműves és szóbeli hagyományaikat mutatják be.



A látogatók találkozhatnak az egri fertálymesterekkel, akik a százráncú köpeny titkaiba avatják be őket, felpróbálhatják a mohácsi busók vagy a Mezőkövesd környéki matyók viseletét.



Az érdeklődők a nagyecsedi cigány és magyar táncos tradíciók mellett megismerkedhetnek a selmeci diákhagyományokkal és a mohai tikverőzéssel is.



Kézműves bemutatók során fedezhetik fel a látogatók a nagykunsági gyapjúhímzést, a höveji csipkekészítést és a tápéi gyékényszövést.



Hangszerbemutatón és madárbemutatón is részt vehetnek, továbbá a lipicai lótenyésztés, valamint a kékfestés hagyományát is megismerhetik az érdeklődők.



Zenei programot is kínál a hétvégén a Skanzen. Szombaton a világzenét játszó Herczku Ágnes és a Nikola Parov Quartet ad koncertet, vasárnap a táncházzenészek összefogásával létrejött Erdőfű és Balogh Melinda zenél.

