A Szent István-bazilikában mutatják be Szarka Tamás alkotását Mise a legüldözöttebb vallásért címmel budapesti ősbemutatót láthat és hallhat a közönség október 17-én a Szent István-bazilikában. A mű Szarka Tamás Kossuth-díjas énekes, zeneszerző alkotása. A nagyközönség a művet Szarka Tamás és zenekara előadásában hallgathatja meg Budapesten. Ezt követően az előadást a tervek szerint az ország több helyszínén is bemutatják - hangzott el az M1 aktuális csatorna hétfői műsorában. Szarka Tamás a műsorban elmondta: a koncert vendége lesz Miklósa Erika koloratúrszoprán és a tervek szerint a Magyar Állami Operaház kórusa is közreműködik majd.



Szarka Tamás hangsúlyozta: az előadással az volt a szándéka, hogy népszerűsítse a katolikus kultúrát, a hívő emberek menjenek be a templomba, forduljanak egymás felé, így erősítsék egymást ezekben a nehéz időkben.



Beszélt arról is, hogy terveik szerint négy-ötállomásos lesz a turné, amit a járványügyi szabályok betartásával rendeznek meg. A koncerteket az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatta, ezért azok ingyenesek lesznek, viszont a részvétel regisztrációhoz kötött - mondta Szarka Tamás. MTI [2020.09.22.]

