Kezdődnek az Óbudai Danubia Zenekar sorozatai A Zeneakadémián kezdi 2020/2021-es évadát az Óbudai Danubia Zenekar (ÓDZ) szeptember 23-án, a Zeneszerzőportrék-sorozat főszereplője Csajkovszkij lesz a Budapest Music Centerben. Az Út a zenéhez bérletsorozat első koncertjén, szeptember 23-án Hámori Máté vezényletével Charles Ives Central Park in the Dark, Bartók Divertimento, Adés Polaris és Sibelius VII. szimfóniája hangzik el a Zeneakadémián. A sorozat következő estjén, október 26-án Lajtha VII. szimfóniája és Csajkovszkij V. szimfóniája szólal meg, a november 20-i koncerten három ifjú magyar szerző - Balogh Máté, Horváth Balázs, Tornyai Péter - és Bach Die Kunst der fuge című sorozatának találkozásából születő új mű bemutatóját hallhatja a közönség. A decemberi koncertre Britten Hegedűversenyét is műsorra tűzték Pusker Júlia szólójával és a művészeti vezető, Hámori Máté vezényletével - közölte a zenekar hétfőn az MTI-vel. A zeneakadémiai hangversenyeket ezúttal is Eckhardt Gábor zongoraművész, zenepedagógus előadásai előzik meg, amelyek bemutatják a művek közötti összefüggéseket, az aznapi koncert műsor-összeállításának szempontjait. A 17.45-kor kezdődő előadások aznapi - offline vagy online - koncertjeggyel látogathatók.



Az ÓDZ évek óta együttműködik az Eötvös Péter Alapítvánnyal, amelynek Mentorprogramja részeként december 2-án rendeznek közös koncertet Jövőzene címmel. Mikel Urquiza fiatal spanyol zeneszerző új ütős versenyművét Janca Dániel számára írja, felhasználva a zenekarnál és az Eötvös Péter Alapítványnál rendelkezésre álló különleges ütőhangszereket. A hangverseny programját - Ravel, Grisey és Mikel Urquiza műveiből - a fiatal francia karmester, Rémi Durupt állította össze a mentorprogramban, Eötvös Péter és Vajda Gergely irányításával.



Az idei évadban Csajkovszkij lesz a Zeneszerzőportrék-sorozat főszereplője a Budapest Music Centerben. A háromrészes sorozat - Pjotr, Iljics, Csajkovszkij - koncertjein Csajkovszkij legismertebb művei mellett a capella kórusművei és kísérőzenéi is megszólalnak Eckhardt Gábor kalauzolása mellett. Az október 2-i és 3-i esteken közreműködik Devich Gergely (cselló) és Balogh Ádám (zongora) Dénes-Worowski Marcell vezényletével. A novemberi 6-7-i koncertet Paul Marsovszky dirigálja, közreműködik a Kodály Kórus Debrecen. December 4-én és 5-én Rajna Martin vezényli az Óbudai Danubia Zenekart és szólistáit, Bodor Jánost (hegedű), Dancsó Diánát (hegedű), Jobbágy Andort (brács), Király Veronikát (brácsa), Kurucz Krisztiánt (cselló) és Horváth Ildikót (cselló).



Az ÓDZ szombat délelőtti, már 4 éves kortól ajánlott családi koncertsorozatában idén is új bemutatókra lehet számítani. A Zeneszerzőporték-sorozat szombati koncertnapjainak délelőttjén a gyerekek vehetik birtokba a Budapest Music Centert. A háromrészes sorozat házigazdája és karmestere Hámori Máté. Az októberi Fúgafogón megmutatják, mennyire menő Bach zenéjét hallgatni, a novemberi Szimfonikus táncház című szimfonikus party-n lesz minden a menüettől a pogóig, decemberben pedig érkezik Az ál-kukás Mikulás, Ott Rezső új, gyerekeknek írt eladása. MTI [2020.09.22.]

