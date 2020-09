A dal egy képzeletbeli Jótündérről szól Mészáros Tamás izgalmasan dolgozta fel az egyik nagy slágert Szolnoki Péterrel több közös produkcióban is részt vett a fiatal tehetség Mészáros Tamás felvidéki származású énekes - színész, a komáromi Magyarock Dalszínház tagja, aki szóló előadóként is tevékenykedik. 2014 óta folyamatosan jelennek meg dalai és lemezei. Olyan témákról énekel a dalain keresztül, amelyek rólunk, emberekről szólnak, mindezt igényes zeneiséggel fűszerezve. A tavalyi évben Szolnoki Péterrel, a Bon-Bon együttes énekesével, frontemberével énekelt egy duettet „Szóljon egy dal” címmel, amely a határokon átnyúló zenéről, gondolatokról szól. A napokban pedig megjelent az új dala (újragondolt feldolgozás), a Jótündér, amely eredetileg az „Azok a fiúk” nagysikerű zenei formáció egyik szerzeménye. - Mi célból jött létre az új alkotásod, a Jótündér? Miért dolgoztad fel ezt a zeneszámot? - A Jótündér című dalfeldolgozásom azért valósulhatott meg, mert az eredeti formációnak (Azok a fiúk) tagja, basszusgitárosa volt Török Tamás, akit a Bon-Bon együttesből is ismerhetnek jelenleg. Az ő közbenjárására kaptuk meg a lehetőséget, hogy újra a köztudatba kerülhessen ez a remek szerzemény. Az „Azok a fiúk”-tól ez volt mindig is a kedvenc dalom, amely a kilencvenes évek elején nagy sláger volt. Jó darabig csak saját dalokat jelentettünk meg, ami szándékos döntés volt. Sajnos a szomorú apropója az, hogy nemrégiben elhunyt a formáció zeneszerzője, frontembere, énekese Szerdahelyi Skatc László. Így most már a szövegíró mellett (Miklós Tibor) ő is az égi zenekart erősíti, az igazi tündérekkel. Szeretnénk így nekik méltó emléket állítani kicsit mai hangszereléssel, leporolva. - Miről szól? - A dal egy képzeletbeli Jótündérről szól. A dalhoz egy filmes klipet is készítettünk, amely szerintem mindent elárul, de vannak benne csavarok is. Mindenki döntse el, hogy éppen neki mit is jelent pontosan ez a dal. Lesznek olyanok, akiknek a fiatalságuk fog visszaköszönni, mert eredetileg a kilencvenes évek elején jelent meg. - Szolnoki Péterrel több közös dalt hoztatok létre? Milyen az együttműködés? Mondhatni, hogy ő a mentorod, jó barát? - Szolnoki Péterrel 2016-ban találkoztam először egy Bon-Bon koncerten. Az akkor megjelent lemezemből adtam nekik, majd szakmai dicséretet kaptam tőlük. Péternek a „Minden most indult el” című dalom tetszett a legjobban a lemezről. Ennek kapcsán kezdtünk el beszélgetni. Kiderült, hogy ő is felvidéki felmenőkkel rendelkezik. A közös téma közös munkát eredményezett. Így segítségül hívtuk Duba Gábort, aki megírta a közös dalunk szövegét, a „Szóljon egy dal”-t, amely 2019-ben jelent meg. A dal mottója: ,,Nem számítanak határok, a dal mindenkit összeköt." Szolnoki Péterrel jó barátság alakult ki közöttünk. Szakmai mentoromnak is tekintem őt. Különleges és egyedi hangja van. Többször kaptam olyan elismerést, hogy hasonlít a hangom az övére. Ez nagy megtiszteltetés nekem. - Mi az üzenete a „Szóljon egy dal” és a „Tavasz” című szerzeményeknek? - A karantén ideje alatt sem tétlenkedtünk. Elkészült a „Tavasz” című dalom, amelyben olyan zenészek álltak mellém, mint Szolnoki Péter, aki fuvolán közreműködik, Szentmihályi Gábor "Michel" dobolt, vagy említhetem akár Tulkán Pétert is, aki trombitán játszik. Ez a dal egy igazi vágyakozás a tavasz iránt, amely a szerelmet is jelentheti átvitt értelemben. - Milyen témákról énekelsz a dalaidon keresztül? Milyen stílus áll közel Hozzád? - A dalaimat mindig egyszerű, emberi témák alkotják. Az inspirál, és izgat, ami velünk történik. Sosem akartam nagy fejtörést okozni a dalaimmal. Mindenkit meg akartunk szólítani a szerzőbarátaimmal. Igazából sokféle stílust szeretek, hallgatok is. Az én dalaim a pop-rockba sorolhatók. - Mikor és hogyan indult el a szóló pályafutásod? Mit szeretsz jobban - az éneklést vagy a színészkedést? Vagy a kettőt együtt? - 2005-ben kerültem közel a zenés színházhoz, akkor még diákként. Teljesen lenyűgözött. Később a zeneiskola mellett rendszeresen szerepeltem diákelőadásokban, aztán később félprofi, profi produkciókban. Jelenleg a komáromi Magyarock Dalszínház tagja vagyok, s több mint 15 előadásban játszhattam már, amelyek jelenleg is futnak. Legkedvesebb szerepeim közé tartozik Grabowski, a Macskafogóból, de mondhatom akár Jerry Lee Lewis karakterét is a Made in Hungáriából vagy a Szép nyári nap/Neoton musical főhősét, Varga Pétert is. - Készülsz újabb dalokkal? Mik a további tervek, célok? - Természetesen készülnek a további dalok. Hamarosan szeretnék újabb albumot elkészíteni, és nem maradhat el egy lemezbemutató koncert sem. Szeretném, ha a produkció országosan is ismertté válna. [2020.09.29.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje Kreatív, ügyeskezű gitáros kerestetik zenekar [2020.09.15.] apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu