Ne hidd azt! - Izgalmas klippel jelentkezett Dóka Attila

A videóban a víz nyugtató hatását hangsúlyozzák ki a felgyorsult világunkban.

Az énekes-dalszerző kiválóan ért a meglepetésekhez. Legújabb klipjében a főszerepet a hazai vizeink és a dal mondanivalóját táncával jól ábrázoló Klajkó Szandra, énekes-koreográfus kapta.

A dalszerző-énekes elmondta, a dallal éppen stúdióba készült, amikor a kijárási korlátozás a négy fal közé szorította a szakmát, így szó sem lehetett a szobakoncerteken kívül bármi másra. Az elakadt folyamatok feletti kesergés helyett az online kapcsolattartást választotta követőivel. Szerdánként és szombatonként zeneszobájából jelentkezett Dóka Attila, illetve egy-egy online beszélgetés erejéig társakat vont be az online közvetítésbe. Egy ilyen alkalommal Klajkó Szandrát is felkérte, kapcsolódjon be digitálisan, és a kamera előtt táncoljon erre a dalra. A korlátozás megszüntetése után is nagy körültekintéssel indult próbaútjára a zenei élet, Dóka Attila pélául a legkevesebb humánerőforrás bevonásával készítette el a stúdiófelvételt, és a terveiket újragondolva ugyanígy jártak el a klip forgatásakor is. A klipben Magyarország legszebb vizeit láthatjuk egy-egy pillanatra, itt is főként az érintetlen természetet keresve (Kis-Balaton, Balaton, Visegrád, Tisza-tó) a víz nyugtató hatásának látványára törekedtek. Ezt a hitet és nyugalmat húzza alá hangsúlyosan Szandra tánca.

Új elem, hogy a korábbi klipektől eltérően Dóka Attila nem látható ebben az alkotásban, bár a szöveget, zenét ő írta, és ő is énekeli. Elmondta, tervezett volt az ő „kimaradása”, a folyamatok alakították az elképzelést. Márciustól azt tapasztalta ugyanis, hogy ismeretségi körében felerősödött az új, ismeretlen, láthatatlan valamitől való félelem, és ennek köszönhetően az emberi viselkedések megváltoztak. Dalszerzőként, énekesként feladatának érezte, hogy oldja ezt a hangulatot, próbáljon lazítani az erős negatív érzéseken. Megpróbálta hittel, reménnyel megtölteni az online órákat, félórákat. Ennek megfelelően nem a saját szereplését látta a klipben fontosnak, hanem a nyugalmat árasztó hangulatot, hiszen a víz és a fehér ruhában táncoló Szandra éppen ezt szimbolizálja.

Tekintettel arra, hogy nem tudni, milyen lesz az elkövetkezendő néhány hónap, fontosnak tartotta, hogy a klip elkészüljön. Hisz abban, hogy a mondanivalója eljut majd ahhoz a közönséghez, akinek éppen erre a nyugalomra van szüksége ahhoz, hogy a szürke mindennapokban is tudja, van holnap, lesz holnap! Biztosan lesznek még olyan koncertek, ahol a közönség vele fogja énekelni a vírus alatt új értelmet nyert sorokat. És biztos az is, hogy Szandrát és Attilát láthatjuk még közös produkcióban, hiszen a forgatás alatt számos közös ötletük támadt, melyeket mihamarabb meg is akarnak valósítani.

A klip itt tekinthető meg:

[2020.10.07.]