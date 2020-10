Átadták az Öröm a Zene díjakat - videókkal

Idén is átadta a Hangszeresek Országos Szövetsége az Öröm a Zene díjakat 10 kategóriában, elsősorban zeneipari háttérembereknek. Az A38 Hajón tartott eseményen megtartották az Öröm a Zene tehetségkutató-hálózat nagydöntőjét is, amit a Kontraszt nyert.

A Hangszeresek Országos Szövetsége 2009 óta rendezi meg az Öröm a Zene tehetségkutató sorozatot, amely mára a Hangfoglaló Program támogatásával a Kárpát-medence legnagyobb szakmai tehetségkutató sorozatává vált. Az egész éves sorozat létrejöttéhez az NKA Hangfoglaló Könnyűzene Támogató Kollégiuma a most véget ért évadban 16 millió forinttal járult hozzá, és már megszületett a döntés a 2020/2021-es tehetségkutató sorozat hasonló mértékű támogatásáról is.

Az országos sorozatnak összesen 26 állomása van, amelyből 19 megyei és egy fővárosi, 5 határon túli (erdélyi, vajdasági és felvidéki). A Hangfoglaló Program az anyagi támogatáson túl szakmai segítséget is nyújt, hiszen ezekbe a régiós fordulókba minden alkalommal két zsűritagot delegál.



Az elmúlt hétvégén e tehetségkutatók nyertesei mérték össze tudásukat Budapesten, az A38 Hajón. Az együtteseket egy nyolctagú zsűri véleményezte, nevezetesen Andrásik Remo (zenész, gitártanár, a Hangszeresek Országos Szövetsége főtitkára, az Öröm a Zene sorozat szervezője), Horváth Gergely (rádiós szakember, az NKA Hangfoglaló Program szakmai kollégiumának tagja), Lombos Márton (dalszövegíró, a Hangfoglaló Program mentora), Nagy Szabolcs (kommunikációs szakember, a Hangfoglaló Program mentora), valamint a tavalyi nyertes Antares zenekar tagjai, azaz Dér Dávid, Kolosai Ferenc, Kovács Botond és Pap Dávid. Fontos tudnivaló, hogy az Öröm a zene tehetségkutató sorozatának regionális nyertesei - érvényes pályázat benyújtása mellett - ott lehetnek az NKA Hangfoglaló Könnyűzene Támogató Kollégiuma Induló Előadói Pályázatának élő meghallgatásán is - amely meghallgatás éppen most zajlik zárt ajtók mögött, a Dürer Kert falai között. Az országos Öröm a zene döntő nyertese pedig automatikusan elnyeri a 2 millió forintos támogatást.

A fődíjat végül a Kontraszt zenekar nyerte el idén – ők a debreceni Fülesbagoly Tehetségkutatóról jutottak be a döntőbe.

A kétnapos rendezvény végén a HANOSZ kiosztotta az Öröm a Zene Díjat 10 kategóriában. Ezzel a hangszeres-élőzene népszerűsítése iránti elkötelezett személyeket kívánta elismerni. Az év zenésze Ferenczi György. Az év helyszíne a soproni Hangár Music Garden. Az év zenepedagógusa díjat Balogh Miklós Péter, a Rocksuli alapítója vette át. Az év felfedezettje a Zajnal zenekar, a budapesti Fülesbagoly Tehetségkutató nyertese.



Az év hangmérnöke Török Gábor, az év hangtechnikusa Pálocska Zsolt, az év fény- és látványtechnikusa Porkoláb Tamás »Egér«, az év zenei újságírója Bálint Csaba, az év különdíjasa Demeter Szilárd miniszteri biztos, az év hangszerjavító műhelye Kovács Zoltán (Guitar Clinic).

A fellépő zenekarok koncertjei visszanézhetők az alábbi linkeken:

OKTÓBER 10

10:00 Zajnal

10:30 Feed The Mogul

11:00 Pardon ME

11:30 MUDI

12:00 Grabovski

12:15 Szintaxis

12:30 Deskavaary

13:00 Woodstock Barbie

13:30 Sexnuggets

14:00 KONTRASZT

14:30 Bad Acrobats

15:00 Ten Big Toys

OKTÓBER 11

11:00 Too Far

11:30 Ullie

12:00 Doggos

12:30 Éjfény

13:00 Bagatell

13:15 Kalandor

13:30 Kvab

14:00 estenden

14:30 Gidnim’Rém

15:00 Atrox Trauma

15:30 Quack

16:00 FILC

16:30 Kétszemközt

17:00 G.R.B.

18:00 Díjátadó



Az Öröm a Zene nagyszabású döntője a Petőfi Irodalmi Múzeum (PIM) támogatásával jött létre.

[2020.10.13.]