A Tankcsapda a legismertebb zenekar . A közel 500 ember válaszából az derült ki, hogy a Tankcsapda a legismertebb, a Bagossy Brothers Company a legkedveltebb zenekar Magyarországon a fiatalok körében. Közvéleménykutatást tartott a DUE Médiahálózat 14 és 24 év közötti fiatalok körében. A szervezet a megkérdezettek zenei ízlésére volt kíváncsi, egészen pontosan arra, hogy milyen magyar zenei produkciókat ismernek és kedvelnek. A közel 500 ember válaszából az derült ki, hogy a Tankcsapda a legismertebb, a Bagossy Brothers Company a legkedveltebb zenekar Magyarországon a fiatalok körében. A kutatási anyagot alapul véve, edukatív jelleggel Nagy Diák Zenei Teszt névvel online játékot indított a DUE Médiahálózat. A DUE Médiahálózat és egy szakmai grémium első körben kialakított egy 100-as toplistát hazai előadókról; YouTube nézettségi listákat, online boltok toplistáit, fesztiválok fellépői felhozatalát, lemezeladási listákat és rádiós játszási listákat alapul véve. Ezt a 100-as listát kérdőív formájában 14 és 24 év közötti fiatalok elé tárta. A szervezet arra volt kíváncsi, hogy a válaszadók szerint az előadók közül kik a legnépszerűbbek és a legismertebbek. Közel ötszázan töltötték ki a kérdőívet, eszerint sorrendben a Bagossy Brothers Company, a Quimby és Punnany Massif a legkedveltebb, míg a Tankcsapda, a Halott Pénz és a Wellhello a leghíresebb együttes. A DUE Médiahálózat a kutatási anyagot alapul véve egy edukatív online játékot indított Nagy Diák Zenei Teszt néven. A teszt kérdéseit Szabó Tamás rádiós szerkesztő, Nagy Szabolcs kommunikációs szakember, a Hangfoglaló Program mentora, Kiss Gábor kreatív producer, sound designer, illetve a ProArt munkatársai írták meg. A kérdéssor kitér többek közt könnyed zenei témákra, például honnan származik a Kowalsky meg a Vega neve, ki a Blahalouisiana énekesnője, mi Freddie polgári neve, és szerzői jogi kérdésekre is, mondjuk mikor nem kell egy DJ-nek jogdíjat fizetnie, mi a fairplayhungary.hu üzenete, illetve mi a hangfelvétel-előállító szerepe a zeneiparban. A tesztet bárki ingyenesen kitöltheti a nagydiakzeneiteszt.hu oldalon április 16-ig, de a játék középdöntőjébe és a döntőjébe csak a 14 és 24 év közötti fiatalok legjobbjai kerülhetnek be. A finálé 2021. május 19-én lesz Budapesten, az Akvárium Klubban, ahol a győztes 300 ezer, a második helyezett 200 ezer, a harmadik helyezett pedig 100 ezer forint értékben kap telefont, fejhallgatót és hangszórót. A Nagy Diák Zenei Teszt célja, hogy a fiatalok körében egyedi, rendhagyó és edukatív formában népszerűsítse a magyar könnyűzenét, a jogszerű zenefogyasztást, megismertesse a szerzői jogok pozitív szerepét és jelentőségét, valamint azt, hogy ezek hogyan járulnak hozzá a szellemi termékek újratermeléséhez. A szervezők szerint a célcsoport még jól érzékenyíthető a témában – reményeik szerint azon túl, hogy a magyar előadókat jobban megismerik, kevesebb fiatal tölt le kalóz és nem legális forrásokból zenét, mind inkább hajlanak a legális csatornákon keresztüli zenehallgatásra. A program fő támogatója a ProArt - Szövetség a Szerzői Jogokért, s a projekt EU-s források bevonásával valósul meg. TOP 10 legismertebb előadó: 1. Tankcsapda (a megkérdezettek 98,3 százaléka ismeri)

2. Halott Pénz (97,4)

3. Wellhello (95,7)

4. Molnár Ferenc Caramel (95,3)

5. Rúzsa Magdi (94,9)

6. Ákos (93,6)

7. Edda Művek (92,4)

8. Csík Zenekar (92,3)

9. Kowalsky meg a Vega (93,2)

10. Majka & Curtis (93,0) TOP 10 legkedveltebb előadó: 1. Bagossy Brothers Company (a megkérdezettek 51,3 százaléka kedveli)

2. Quimby (50,4)

3. Punnany Massif (48,7)

4. Tankcsapda (47,0)

5. Margaret Island (42,6)

6. Halott Pénz (42,1)

7. Kowalsky meg a Vega (40,0)

8. Follow The Flow (37,2)

9. Wellhello (36,8)

