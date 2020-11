A MagyarJazz.hu közzétette az idei legjobbak listáját A Modern Art Orchestra lett az év dzsessz-zenekara, Oláh Kálmán az év dzsessz-zeneszerzője, a Lukács Miklós Cimbiózis albuma pedig az év lemeze a MagyarJazz.hu szakmai szavazásán. A két éve indult MagyarJazz.hu internetes portál először hirdette meg szakmai és közönségszavazását, összesen tizenkilenc kategóriában az év legkiválóbb hazai dzsesszmuzsikusait keresve. A most közzétett szakmai szavazás a szerkesztőség tíz tagjának véleményét tükrözi - közölték a szervezők az MTI-vel. A második körben a közönség is szavazhat, a dzsesszrajongók december 27-ig a portálon található űrlap segítségével adhatják le voksukat a közzétett listán található jelöltekre, kategóriánként egy művészre. A közönségszavazás eredményét 2021. január 1-jén hirdetik ki.



A szakmai voksolás eredményeként az év magyar jazzalbuma a Lukács Miklós Cimbiózis Trio Music from the Solitude of Timeless Minutes című albuma lett, amely a BMC Records gondozásában jelent meg. Az év jazz-zenekarának a Modern Art Orchestrát, az év jazzénekesének Winand Gábort, az év jazzénekesnőjének Hajdu Klárát, az év fiatal (30 év alatti) jazzelőadójának Oláh Krisztiánt választották.



Az év jazz-zongoristája Oláh Kálmán, az év jazzbillentyűse, orgonistája Oláh Tzumo Árpád, az év jazzgitárosa Juhász Gábor, az év jazzbőgőse Orbán György, az év jazzbasszusgitárosa Lattmann Béla lett. A szaxofonosok között Ávéd János, a rézfúvósoknál Fekete-Kovács Kornél, az egyéb jazzfúvósok sorában Dresch Mihály (fuhun) győzött, a legjobb különleges jazzhangszeresnek a cimbalmos Lukács Miklóst, a legjobb dobosnak Balázs Elemért, a legjobb ütőhangszeresnek Dés Andrást találták.



Az év jazz-zeneszerzője kategóriát Oláh Kálmán nyerte, a hangszerelők között Fekete-Kovács Kornél, az elektronikus zenei médiaművészek között pedig Oláh Tzumo Árpád végzett a szakmai szavazás élén. MTI [2020.11.27.]