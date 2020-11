Zenei vállalkozást indítanál? Kezdd itt! Élete egy pontján sok ember felteszi magának a kérdést: „Alkalmazott legyek, vagy vállalkozó?” Nincs ez másképp a zene világában sem. Van, aki akkor jut ide, amikor elege van az aktuális munkahelyéből, mások pedig akkor mérlegelik, hogy visszamenjenek-e az alkalmazotti világba, amikor nem megy túl jól a vállalkozásuk.



Vannak, akik évtizedeket dolgoznak alkalmazottként, és arról álmodoznak, hogy egyszer majd belefognak a saját vállalkozásukba, felépítenek valamit, és alkalmazottból cégvezetővé válnak; ám ezeket az álmokat nem követi cselekvés. S nem véletlen a habozás. Az Alkalmazottból Vállalkozó c. könyv szerzője, Dallos Zoltán számára sem volt egyértelmű, melyik lenne a legjobb választás. Az alkalmazotti lét rendeteg kényelemmel jár: kiszámíthatóak a munkafeltételek, és alapvetően nem kell anyagi felelősséget vállalnod a cég dolgaiért. Az Alkalmazottból Vállalkozó c. könyv Neked szól, ha: úgy érzed, nem jó helyen vagy alkalmazottként, és inkább a saját utadat járnád;

van egy jó ötlet, amit szeretnél megvalósítani, de nem látod hogyan is kéne belekezdeni;

megvan, hogy merre indulnál, de érzed a túl sok bizonytalanságot, és emiatt egy helyben toporogsz;

esetleg már elindítottad a vállalkozást, de nem úgy alakulnak a dolgok ahogy vártad;

bővítenéd a kapcsolatrendszeredet, de nem tudod, hogyan kezdj neki;

zenészként érdekel a helyfüggetlen, utazó, digitális nomád életmód. Add ajándékba, vagy lepd meg magad ezzel a hasznos és gyakorlati kézikönyvvel! “Fantasztikusan motiváló könyvet vettem ma a kezembe, észre sem vettem és már a felénél tartottam, annyira jó olvasni! Rengeteg fájdalmon es buktatón mentem át én is mielőtt saját üzletbe vágtam volna. Tavaly az előző munkám miatt hetekig kórházban feküdtem, amit bevallok idegösszeroppanas okozott. A könyv irója, Dallos Zoltán is átment ezeken, mire eljutott oda ahol most tart, es hihetetlenül jól szedi össze miken ment keresztul, ezzel is tanácsot adva az olyan hasonszőrűeknek mint én akik nem rég vágtak bele a saját üzletükbe, vagy vállalkozásukba, vagy még előtte állnak. Sokan félnek belevágni valami újba, mert félnek önmaguktol es mások megitélésétől, és megrekednek ott ahol vannak, ahelyett, hogy követnék az álmaikat. Én szívből ajánlom ezt a könyvet mindazoknak akik szeretnének változtatni, szeretnének üzletet épiteni, de nem mernek belevágni!” - olvasói visszajelzés Részletek és megrendelés: https://alkalmazottbolvallalkozo.hu/ [2020.11.29.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje Dumps Shop/EMV chip writer software (DUM hangosítás/cucc [2020.11.05.] apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu