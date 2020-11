Ezt már nagyon vártuk! Betoppant Gór-Nagy Era első lemeze December 5-étől lesz kapható Gór-Nagy Era énekesnő bemutatkozó, első lemeze ami az „Addiktív” címet kapta. Hársházi Szabi az album zeneszerzője és zenei producere közösségi videóban ajánlja a korongot. Mi már belehalogattunk és meg kell hagyni: jó kis zenei anyag lett; de úgyis fogalmazhatnánk, hogy „függőséget okozó”. – Nem lehet letenni, többször meg kell hallgatni! Era Kiadójának jóvoltából a közönség már a megjelenés elött belehallgathat az albumon található dalokba az alábbi linken. Továbbá Hársházi Szabi az album zeneszerzője és zenei producere is posztolt egy videót közösségi oldalán, amiben több részletet is elárul a lemezanyaggal kapcsolatban: Gór-Nagy Era 2 év alatt készítette el ezt a bemutatkozó korongot. A Star Academy tehetségkutató után sokáig nem lehetet róla hallani, mígnem egyszer csak előállt a "Gyűlölsz vagy imádsz?" című temperamentumos single dalával, amit még mindig előszeretettel játszanak rádiók és televíziós zenecsatornák is. A debütáló klipes dalát, több videóklipes szerzemény követte…



Mint ahogy azt Hársházi Szabi videóajánlójából is megtudhatjuk a már megjelent dalok mellet, 5 vadonatúj dal is helyet kapott a lemezen… [2020.11.29.]