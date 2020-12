Drake, Bad Bunny és The Weeknd is szerepel a Spotify idei toplistáján Drake, Bad Bunny, Dua Lipa és The Weeknd is azok között a sztárok között van, akiknek zenéjét a legtöbben hallgatták idén a Spotify streamingszolgáltatón. Bad Bunny vezeti a globális toplistát 8,3 milliárd steaminggel. A legtöbbet streamelt művészek sorában a Puerto Ricó-i énekest Drake, J Balvin, Juice WRLD és The Weeknd követi.

A 26 éves Bad Bunny második YHLQMDLG című albumát 3,3 milliárdszor streamelték BBC News szerint.



A második leghallgatottabb album a Spotifyon The Weeknd After Hours című lemeze lett, amelyet Post Malone Hollywood's Bleeding című korongja követ.



A negyedik és ötödik legtöbbet streamelt lemez Harry Styles Fine Line és Dua Lipa Future Nostalgia című produkciója volt.



A legtöbbször streamelt szám The Weeknd Blinding Lights című dala volt idén a szolgáltatónál. A sort az ausztrál énekesnő, Tones and I Dance Monkey című dala és a The Box, az amerikai rapper Roddy Ricch száma folytatja. A Roses remixe SAINt JHN-tól és Dua Lipa Don't Strat Now című száma áll a globális lista negyedik és ötödik helyén.



A Spotify szerint, amelynek világszerte 320 millió felhasználója van, 2020-ban a legnépszerűbb zenei műfaj a pop volt, a pandémia alatt sokan fordultak a vidámabb, tempósabb zenék felé. MTI [2020.12.02.]