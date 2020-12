Nemzetközi Jazznap 2020 - online koncertek magyar helyszíneken Öt budapesti, valamint egy felvidéki helyszínen rendeznek online koncerteket a Jazznap.hu-n magyar eseményein december 3-tól 5-ig. A Nemzetközi Jazznapot (International Jazz Day) világszerte április 30-án tartják, de a koronavírus-járvány kapcsán bevezetett korlátozások miatt a hazai rendezvények akkor elmaradtak. Ezt pótolják most online koncertekkel - olvasható a JazzNap közösségi oldalon. A mostani rendezvények helyszíne a Budapest Jazz Club, az Opus Jazz Club, a Fonó Budai Zeneház, a Jedermann, az iF Kávézó, valamint a Mozi Klub a szlovákiai Somorján. A szervezők valamennyi koncertet megosztják a https://hu-hu.facebook.com/JazzNap oldalon.



A BJC-ben csütörtökön 18 órától beszélgetős programmal indul a Jazznap.hu: Szőke Nikoletta énekes és Szaniszló Richárd vibrafonos lesz Zipernovszky Kornél újságíró vendége. Aznap a Fonó Budai Zeneházban 20 órakor a Novan Experiment estjét követhetik élő közvetítésben. A produkcióba rendszeresen hívnak előadókat a dzsessz, népzenei, elektronikus vagy könnyűzenei életből, ezúttal is lesz meglepetésvendég. A Novan Experiment-tagok: Novai Gábor "Novan" (billentyűs hangszerek), Kis Árpád (trombita), Halmos András (dob).



December 4-én pénteken az Opus Jazz Clubban a Subtones játszik 20 órától. Az idén új lemezt (Octopus) megjelentetett csapatban Jónás Vera és Kiss Flóra énekel, Subitz Gábor trombitál, Benkő Dávid billentyűs hangszereken játszik, Csókás Zsolt gitározik, Gyányi Marcell basszusgitározik, Csízi László dobol, Szarvas Dávid pedig beatboxol és ütőhangszereken játszik.



Pénteken az iF Caféban 18 órakor Varga Balázs gitáros zenél Sincere Emotion nevű zenekarával. A csapatban Egri János Jr. (zongora), Dani Norbert (nagybőgő) és Jónás Philip (dob) szerepel még. Ugyanezen a napon Dresch Mihály a Jedermannban játszik saját kvartettje (Dresch Mihály - szaxofon, Lukács Miklós - cimbalom, Csízi László - dob, Gyányi Marcell - nagybőgő) élén.



Szombaton 20 órakor a Budapest Jazz Clubban a Bágyi Balázs New Quartet játszik, amelyben a zenekarvezető dobos mellett Lakatos Sándor (szaxofon), Oláh Dezső (zongora) és Oláh Péter (bőgő) szerepel. A záróesemény aznap 21 órától a felvidéki Somorján a Mozi Klubban az Alan & Stefan Bartus Trio koncertje. A szlovák zongorista Alan Bartust és édesapját, a bőgős Stefan Bartust Hodek Dávid, a világhír küszöbén álló dobos egészíti ki a fellépésen.



A nemzetközi dzsessznapot április 30-án kilencedik alkalommal ünnepelték. A világjárvány miatt egy több résztvevős virtuális globális koncertet tartottak, a fellépő dzsesszzenészek otthonukból kapcsolódtak az élő zenei folyamba. A közreműködő muzsikusok között volt mások mellett Gregory Porter, John McLaughlin, Jane Monheit, Alune Wade, John Beasley, Lizz Wright, John Scofield, Morgan Freeman, Lang Lang, Lee Ritenour, Angélique Kidjo, Youn Sun Nah, Dee Dee Bridgewater, Dianne Reeves, Joey DeFrancesco, Charlie Puth, Cecile McLorin Salvant, Marcus Miller és Forest Whitaker.



Az ENSZ Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezete, az UNESCO Herbie Hancock világhírű amerikai zenész javaslatára 2011-ben nyilvánította április 30-át nemzetközi dzsessznappá. Az idei dzsessznap fontos üzenete volt a szolidaritás, hiszen a többi előadóművészettel együtt a dzsessz is rendkívül nehéz helyzetbe került a járvány miatt, a koncertek mindenütt elmaradtak.



Magyarországon a kezdetektől, 2012-től rendeznek programokat a nemzetközi dzsessznaphoz kapcsolódva.

