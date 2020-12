9 retro sláger, amit ma érdemes meghallgatnod 1.

Jöjjön a retromuzsika.hu és a zenehu közös retro dalos ajánlója.

Kezdjük a sort S. Nagy István és Máté Péter szerzeményével.

Máté Péter – Elmegyek

Zorán: Ballada a mamákról

Illés: Miért hagytuk hogy így legyen

Sandra: In The Heat Of The Night

Hungária – Hotel Menthol

Joe Cocker – Could You Be Loved

Edda Művek – Álmodtam egy világot

Beatles: Love Me Do

1962. október 5-én (az Egyesült Államokban 1964. április 27-én) jelent meg a Beatles Love Me Do című dala a Love Me Do/P.S. I Love You című kislemezen. Ez volt a zenekar történetének első kislemeze. A dal John Lennon és Paul McCartney együttműködésének gyümölcse, amelyet nagyrészt McCartney írt 1958-1959-ben.

A Beatles menedzsere, Brian Epstein felvette a kapcsolatot az EMI-nál dolgozó George Martin hangmérnökkel. Az együttes 1962 júniusában stúdióba vonult. George Martin nem volt elégedett a munkával, ezért szeptember 4-re visszahívta az együttest. Pete Best helyét Ringo Starr vette át a doboknál. Ringo rossz hangulata miatt a felvételt tizenötször meg kellett ismételni. Az együttes szeptember 11-én ismét megjelent a stúdióban, de Ringo helyett Andy White session-dobos játszott, vele vették fel újra a Love Me Do, a P.S. I Love You és a Please Please Me című számokat, Ringo a csörgődobot rázta.

A kislemez először 1962. október 5-én jelent meg, piros színű címkével, ezen Ringo dobjátéka hallható, a fél évvel később fekete címkével kiadott kislemezen pedig Andy White dobol. Ez a felvétel hallható a Please Please Me c. nagylemezen.



Zárásként, jöjjön a Ballag a katona

R-GO: Ballag a katona

[2020.12.05.]