Kapcsolatok • Turcsányi Tibor Ajánljuk! Megéltem már - érzelmes dallal jelentkezett Turcsányi Tibi Új dallal és klippel jelentkezett Turcsányi Tibi. "Az ember sok mindent megél élete során, jó és rossz vagy épp semlegesen érintő dolgokat. Hatalmas érzelmeket és hullámvasúton való száguldást. Van, ami pozitívan érint minket, és sajnos van, ami fáj. Pont erről szól ez a dal. A szövegét én írtam, a zenéjét Pál Benjámin, a stúdiómunka és mastering Demko Gergő munkája, a klipet pedig az Almost Already csapata készítette." - árulta el Tibi



