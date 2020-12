Megjelent a Szavak-színek-hangok Ünnepi évet tervezett 2020-ra a 35 éves Ladánybene 27 zenekar, de a járvány ezt elsodorta. A jubileumi koncertek jövőre tolódtak, de a reggae csapat új lemeze, a Szavak-színek-hangok elkészült és megjelent. "Mindannyiunkat nyomaszt a járvány miatt kialakult helyzet, és bár nem ez lett a legvidámabb lemezünk, a dalok pozitív kicsengésűek, és tele vagyunk reményekkel a jövőt illetően. Az album címe is azért lett ez, mert megpróbáljuk visszahozni a színeket, szavakat, gondolatoklat és hangokat az életünkbe" - mondta Bodnár Tibor, a népszerű zenekar vezetője, gitárosa az MTI-nek. A roots reggae stílust képviselő Ladánybene 27 1985-ben alakult és eddig tizenhárom lemezt készített; a legutóbbi, az Offenzíva 2014-ben jelent meg. Az új anyag, a Szavak-színek-hangok előfutára, a háromszámos Zárd ki a világot! EP tavaly novemberben jelent meg. "A kialakult helyzetre tekintettel az új dalok alapjai otthon, a karanténban születtek, onnan üzengettünk és küldtük a zenéket, szövegeket, fájlokat egymásnak. Nyáron, amikor jobb volt a helyzet, tudtunk eljutni a stúdióba, de több billentyű- és énektéma otthoni körülmények között lett rögzítve".



A Roots Reaktor Records gondozásában megjelent új lemezen tizenegy dal, valamint közülük négy remixe hallható. A zenéket László M. Miksa énekes és a két billentyűs, Bokó Zoltán és Füri Tamás szerezte (egy kivétellel, amit a zenekar egyik alapítója, korábbi gitárosa, Tóth "Tádé" Gábor jegyez), a szövegek - amelyek most magyar nyelvűek - Miksa és Tádé munkái. A négy remixből kettőt (a Műanyag nyár és Az út szélén című dalból) az ismert olasz producer, Paolo Baldini készített, ezek dub verziók, akárcsak az Ugyanaz a hangból Vass Mihály (Don Miguel) zenész-producer által átírt Same Voice Dub. A Jégcsap skát a szabadkai Sin Seekas zenekar énekesnője, Sóti Juli alakította saját világára.



"A legutóbbi stúdióalbumhoz, az Offenzívához képest a mostani anyag egy kicsit elektronikusabb, inkább groove alapú. Túl vagyunk egy jelentősnek mondható átalakuláson, tavaly, illetve idén év elején öt új tag érkezett, a fiatalos lendület jót tett nekünk, régi motorosoknak is" - fogalmazott Bodnár Tibor.



Az LB27 korábbi tagjai közül ő és a basszusgitáros Hertelendi "Rasta" István, illetve Miksa és Bokó Zoltán maradt, csatlakozott a három fúvós, Bolla Gábor (harsona), Péter Zoltán (trombita) és Falaty Bence (szaxofon), a már említett Füri Tamás billentyűs és Hertelendi Anna dobos, aki a basszusgitáros lánya.



Egyelőre egy klip (Műanyag nyár) készült a lemezhez, és terveznek továbbiakat is.



A zenekar a karantén előtt utoljára február 28-án játszott a szombathelyi Reggae Farsangon, majd a nyárra tervezett turné egy augusztusi bajai koncertre korlátozódott és elmaradt az LB27 hagyományos Reggae Campje is Ceglédfürdőn. A közönség nélküli Raktárkoncert-sorozatban részt vettek. "Nehéz előre látni, miként alakul a járványhelyzet, de az optimista forgatókönyv szerint áprilisban lesz egy lemezbemutatóval egybekötött jubileumi bulink".



Az LB27 indulásakor, a nyolcvanas évek közepén egyedül játszott reggae-t Magyarországon. A debütáló lemez 1991-ben - rajta a Rastafari - már meghozta az ismertséget. Ez volt az első magyar reggae album, két évvel később jött a második korong, arról a Szedegetem lett nagy sláger. A csapat a kezdetektől szervez nyaranta reggae tábort; utóbbi 1999 óta fesztivállá nőtte ki magát. A zenekar tagjai kétszer is jártak Jamaicában, a műfaj őshazájában, és többször találkoztak a néhai Bob Marley zenekarával, a Wailersszel. MTI [2020.12.07.]