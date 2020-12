Kapcsolatok • Ákos (Kovács Ákos) Jónak lenni jó - Ákos első szólóalbumának aranylemezét ajánlotta fel Első szólóalbuma, az 1993-ban megjelent Karcolatok aranylemezét ajánlotta fel a közmédia Jónak lenni jó! adománygyűjtő akciója számára Kovács Ákos. "Régóta részt veszek a Jónak lenni jó! akcióiban, idén szerepelni is fogok a december 20-i műsorban" - mondta a Kossuth-díjas énekes, előadóművész, dalszerző kedden a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című hírműsorában.

A Jónak lenni jó! kampány idén az Együtt az Autistákért Alapítványt támogatja. A 13616-os adományvonal hívásával vagy egy sms elküldésével bárki 500 forinttal támogathatja a kampányt, amelyben eddig mintegy 48 millió forint gyűlt össze.

Ákos a rádióműsorban elmondta, hogy a koronavírus-járvány miatt lemondott idei Aréna-koncertjét 2021. december 11-én pótolja. Az énekes idénre tervezett országos turnéját is megtartja jövőre.

