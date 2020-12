A Kodály Központ megnyitásának 10. évfordulóját ünnepli a Pannon Filharmonikusok Koncertet adnak a Pannon Filharmonikusok (PFZ) otthonuk, a pécsi Kodály Központ megnyitásának tizedik évfordulóján, az előadás szerda este nyolc órától látható ingyenesen a zenekar internetes oldalán és Youtube csatornáján. A műsorban J. S. Bach, Mendelssohn, Csajkovszkij, Giuseppe Martucci, Beethoven és Kodály művei csendülnek fel, az esten a PFZ két vezető karmestere, Bogányi Tibor és Varga Gilbert, valamint Vass András állandó karmester is színpadra lép - olvasható a zenekarnak az MTI-hez eljuttatott tájékoztatójában. Hozzátették: a közönség interjút láthat az est szólistáival, Várdai István csellóművésszel és Sturcz Noémi népdalénekessel, valamint egy előzetest a Kodály Központról készült kisfilmből, amelynek bemutatóját januárra tervezik.



A pécsi Európa Kulturális Fővárosa program egyik nagyberuházásaként épült Kodály Központ 2010. december 16-án nyitotta meg kapuit. Építészeti megoldásainak, akusztikájának köszönhetően rövid időn belül Magyarország és Közép-Európa elismert multifunkcionális létesítményévé vált, amely a komoly- és könnyűzenei koncertek mellett balett- és más színpadi produkciók bemutatására, konferenciák tartására is alkalmas - írták a közleményben.



A PFZ Horváth Zsoltot, a filharmonikusok igazgatóját idézve hangsúlyozta: bár a járvány okozta helyzet rengeteg változtatást igényelt, ebben az évadban a zenekar szakmai munkája és zenei programja is kapcsolódik a jubileumhoz.



Nagyfokú rugalmasság, pozitív szemlélet és sok humor is kellett ahhoz, hogy ennyi hangverseny ilyen színvonalon valósuljon meg élőben vagy online, Pécsett vagy a Müpa színpadán - tette hozzá.



Horváth Zsolt emlékeztetett arra, hogy ugyan a személyes találkozók, az átfogó értékelést nyújtó szakmai összejövetelek, workshopok a járvány miatt nem jöhettek létre, szakmai berkekben "születnek írások arról", hogy "milyen fejlődés ment itt végbe az elmúlt tíz évben", "mit ad ez az épület" nemcsak a magyar, hanem az európai kultúrához is.

