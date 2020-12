Kiderült! Ő kapta Whitney Houston szerepét egy készülő életrajzi filmben Brit színésznő, Naomie Ackie kapta Whitney Houston szerepét a díváról készülő életrajzi filmben - írta meg szerdán a BBC News. Az I Wanna Dance With Somebody című film forgatókönyvét Anthony McCarten írja, aki a Freddie Mercuryról szóló Bohém rapszódia forgatókönyvét is jegyezte. A filmet Stella Meghie (Minden, minden) rendezi majd. A 28 éves színésznő szerepelt a Star Wars: Skywalker kora című filmben és a Ki vagy, doki? című szériában is.



A 2012-ben fiatalon elhunyt hatszoros Emmy-díjas Whitney Houstonról szóló film egyik producere Clive Davis zenei mogul lesz, aki Houstonnal is dolgozott együtt.



Hozzáfűzte, hogy miközben a dalok majd Whitney Houston páratlan hangján szólalnak meg, Ackie képes lesz eljátszani a néhai énekesnő-színésznőt, bemutatni tehetségét, valamint személyes küzdelmeit. MTI [2020.12.17.]