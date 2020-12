Online koncertekkel jelentkezik a még épülő Magyar Zene Háza A Magyar Zene Házát már az építkezés alatt megtöltötték zenével a magyar előadók: a Liget Budapest projekt keretében épülő, új zenei központ Mindenekelőtt című sorozatának exkluzív koncertjeit a Facebookon és a Youtube-on lehet megtekinteni december 21-től. A hetente egy koncerttel jelentkező, februárig tartó kezdeményezés lényege, hogy a közönség már most belehallgathasson, milyen zenei értékeket fog közvetíteni a 2021 végén megnyíló Magyar Zene Háza. A Mindenekelőtt-sorozatban Harcsa Veronika és Gyémánt Bálint, Sena, Németh Juci és G. Szabó Hunor, Szász Veronika (VENI) és Bata István, a Kelemen Barnabás-Kokas Katalin házaspár és a Jazzbois zenekar próbálta ki az épülő Magyar Zene Háza majdani színpadát és egyéb tereit, például a hangdómot is - közölte az intézmény az MTI-vel. Mint a közlemény hangsúlyozza, a Magyar Zene Háza több funkciót is magában foglaló intézmény lesz: egyfajta zenei beavató helyként a gazdag magyar zenei hagyományt szeretné közelebb vinni minden hazai és külföldi látogatóhoz, a 21. századi technikán alapuló interaktív állandó és időszaki kiállításaival, zenepedagógiai műhelyekkel, zenei és a zenéhez kötődő rendezvényekkel, szabadtéri koncertekkel.



A Magyar Zene Háza a tervek szerint 2021-ben nyitja meg kapuit, de a neves magyar előadók közreműködésével készült zenei sorozattal már az átadás előtt ízelítőt ad abból, milyen izgalmas, sokszínű zenei programok és szolgáltatások várnak majd a közönségre az egyedi formavilágú épületben - emelte ki az intézmény.



A közlemény szerint a félig kész épület izgalmas helyszínt kínált ahhoz, hogy a házba invitáljanak zenészeket és ezeket a különleges alkalmakat hanggal és látvánnyal is rögzítsék. Az így készült, Mindenekelőtt című videósorozat nagyrészt azt a koncepciót és értékeket hivatott bemutatni, amit az intézmény a 2021-es megnyitása után képviselni fog, ezért már a tavaszi karantén idején a legkülönfélébb stílusokban játszó előadóművészek vehették birtokba egy-egy napra a leendő helyszíneket, zenét csempészve ezáltal a már most élő, de folyamatosan változó akusztikájú és hangulatú házba.



A tavaszi karantén alatt kezdődött Mindenekelőtt-sorozat első részében fellépett Szalóki Ági énekes, Rozmán Lajos klarinétművész, Lukács Miklós cimbalomművész, a Pankovits Nikolett-Juancho Herrera páros, a Misota Dániel-Halmos András duó, valamint a Mörk és a Generál zenekar tagjainak alkalmi formációja. A magyar zene új központja még meg sem nyílt, máris több tízezren vettek részt az online térben az épülő koncerttermek exkluzív zenei eseményein - idézték fel a szervezők.



A sorozat egyik videójában (https://www.youtube.com/watch?v=6d-wUtU8djU) a művészek arról is szólnak, milyen legyen szerintük a Magyar Zene Háza. A Mindenekelőtt-sorozat legújabb és korábbi videói megtekinthetők a Magyar Zene Háza Youtube-, Facebook- és az Instagram-csatornáin. Szász Veronika (VENI) és Bata István Ekertemben című számának a Magyar Zene Házában rögzített videója a https://www.youtube.com/watch?v=hF78AB3dkq8 linken érhető el.



A Magyar Zene Háza egy ünnepi hangulatú Spotify lejátszási listát is összeállított karácsonyi zeneszámokból, 25 dallal készültek a közönségnek, amely a linken érhető el. Akiknek tetszenek a Mindenekelőtt-sorozat videói, azok további zenés élményt szerezhetnek, ha meghallgatják a zenekarok egyéb számaiból összeállított listát, amelynek elérhetősége ez .

[2020.12.21.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje SSD CHEMICAL SOLUTION FOR CLEANING BLACK szolgáltatás [2020.12.16.] apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu