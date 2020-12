Lesz Paloznaki Jazzpiknik 2021? A szervezők bizakodók! A Level 42, Caro Emerald, valamint a Kraak & Smaak is fellép a tervek szerint a jövő évi Paloznaki Jazzpikniken. A 2021-re immár kilencedik alkalommal szervezett fesztivál július 29-től 31-ig tart. A szervezők bizakodók a jövő nyarat illetően, eszerint Paloznakon 2021. július 29-én a brit Level 42, 30-án a holland Caro Emerald, majd 31-én a holland Kraak&Smaak lesz a fő fellépő. Mindhárman szerepeltek volna a koronavírus-járvány miatt idén kétszer is elmaradt Jazzpikniken - szerepel az MTI-hez eljuttatott közleményben. Mint írták, a festői szépségű Balaton-felvidéken a dzsessz, a funk és a soul nemzetközi sztárjainak, valamint a hazai előadók koncertje mellett különleges gasztro-élmények várják az érdeklődőket.



Az 1979-ben alakult Level 42 első, másfél évtizedes aktív korszakában tíz stúdióalbumot készített, és olyan slágerek szerzője és előadója volt, mint a Lessons in Love, a Running in the Family, a Something About You vagy az It's Over. A csapat világszerte több mint 30 millió lemezt adott el.



A frontember Mark Kinget több amerikai és brit zenei szaklap a világ legjobb basszusgitárosának nevezte, a Level 42-t pedig éveken át a legjobb brit együttesnek választották. Az eredeti felállásban Mark King mellett Mike Lindup (billentyű, vokál), Boon Gould (gitár) és Phil Gould (dob) szerepelt együtt. A Level 42 számára az 1985 végén kiadott hatodik lemez, a World Machine hozta meg az áttörést, a sztárstátuszt a következő két korong - Running in the Family (1987), Staring at the Sun (1988) - tovább erősítette. Pályájuk csúcsát 1987-es világkörüli turné jelentette, amely után a Gould testvérek kiléptek a csapatból, és session zenészként folytatták tovább.



Mark King 1994-től 2001-ig szüneteltette zenekarát. Az együttes 2006-ban újra lemezt készített - ez volt a Retroglide -, és újra turnézni kezdett. A Level 42-ben Mark King és Mike Lindup mellett jelenleg Nathan King (gitár), Pete Ray Biggin (dob), Sean Freeman (szaxofon), Nichol Thomson (harsona) és Dan Carpenter (trombita) zenél.



Caro Emerald zenéjében és hangjában egyszerre van jelen a harmincas évek amerikai vokális dzsessze és a modern popos easy listening, különösen erős hatással a bossa nova, valamint a szving.



"Az amszterdami konzervatóriumban dzsessz tanszakon végeztem, de ez nem jelenti azt, hogy a dzsessz alapvető, meghatározó lett volna számomra a műfajok között. Amit csinálok, az inkább a pop kategóriájába sorolható be, dalaim felépítése is ilyen szerkezetű. Persze ha a hatásokról beszélünk hangzásban és hangszerekben, mindenféle megtalálható bennük" - mondta az énekesnő az MTI-nek, amikor 2012-ben a Sziget fesztiválon lépett fel. Azóta járt a debreceni Campus Fesztiválon (2015), a zamárdi Strand Fesztiválon (2016), a Budapest Sportarénában (2018) és a VeszprémFesten (2019) is.



Az énekesnő pályafutása 2007-ben kezdődött, amikor elkészítette a Back It Up című dala demófelvételét. Egy évvel később előadta a dalt egy helyi holland tévéműsorban, amivel hatalmas sikert aratott, akárcsak a szám kis költségvetésű YouTube videójával. A bemutatkozó album, a Deleted Scenes from the Cutting Room 2010-ben jelent meg, az anyagot a negyvenes-ötvenes évek zenéi és filmjei ihlették. A lemez a ballroom dzsessz, a tangó és a groovin' dzsessz elegye, némi mambó hatással. A korong 30 héten át szerepelt a holland slágerlistán, világszerte azóta másfél millió példány feletti eladást produkált. 2013-ban jelent meg második lemeze The Shocking Miss Emerald címmel, ami a brit slágerlistán az első helyen nyitott.



Ha minden jól megy, a jövő évi Paloznaki Jazzpiknik zárónapján, 2021. július 31-én, az acid jazzt a house-zal ötvöző Kraak & Smaak Live Band fog játszani. A leideni elektrofunk csapatban Mark Kneppers, Wim Plug és Oscar de Jong szerepel, voltak már a Coachella, a Bonnaroo és a Sziget fesztiválon, és jártak a Paloznaki Jazzpikniken (2018), valamint a tavalyi budapesti Jazzy Fesztiválon is. MTI [2020.12.21.]