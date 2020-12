A Budapest Bár karácsonykor és szilveszterkor online koncertet ad A Budapest Bár karácsonykor és szilveszterkor online koncertet ad a Trip WebSzínházából. A produkcióban öt zenész és tíz énekes vesz részt. Mindkét koncert látható élőben a premieren a december 20-i és 31-i időpontban, egy időben a felvétellel. A premierre limitált számú, négyezer jegy kapható - közölték a szervezők az MTI-vel. A karácsonyi koncertre az Ünnep és a Ha megtehetnéd című lemez dalaiból válogatnak, a rendező Keresztes Tamás. A Farkas Róbert által vezetett Budapest Bár zenekar mellett fellép Tóth Vera, Behumi Dóri, Németh Juci, Lovasi András, Frenk, Keleti András, Kollár-Klemencz László, Mező Misi, Ferenczi György és Szűcs Krisztián.



A szilveszteri koncerten a Budapest Bár "legpörgősebb" számai közül csemegéznek, a közösségi média felületeiken előzetes nézői kívánságok alapján állítják össze a dalok sorrendjét.



A Budapest Bár az 1920-30-as évekbeli, budapesti kávéházak világáig visszanyúló dalok feldolgozásaival vált népszerűvé, amelyeket a zenészek mellett a magyar rockzene ismert énekesei adnak elő. A cigányzenei alapokon, dzsessz, pop, rock, klezmer és számos zenei műfaji elemmel ötvözött stílus egy új zenei irányzat, a gypsy lounge alapjait teremtette meg.



A premiert követően lehetőség van az előadások rögzített felvételként megtekintésére is: a karácsonyi koncert premierje december 20-án lesz, a rögzített előadás másnaptól 27-ig tekinthető meg. A szilveszteri koncert élőben december 31-én követhető, utána január 1. és 31. között nézhető vissza. MTI [2020.12.21.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje SSD CHEMICAL SOLUTION FOR CLEANING BLACK szolgáltatás [2020.12.16.] apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu